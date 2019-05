RLDatix vereinbart Übernahme von iContracts

Toronto, Chicago und London (ots/PRNewswire) - RLDatix, ein führender Anbieter von Lösungen zur Förderung der Patientensicherheit, Qualitätsverbesserung und Schadensreduzierung im Gesundheitswesen, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von iContracts eingegangen ist. Als ein Vorreiter im Bereich Vertrags-, Richtlinien- und Umsatzmanagement unterstützt die umfassende Suite an Cloud-basierten Lösungen von iContracts Gesundheitsorganisationen in der Handhabung von Risiken und Compliance, und Life-Science-Unternehmen bei der Steuerung komplexer Umsatzmanagement-Prozesse.

Übernahme unterstützt Firmenphilosophie von RLDatix und beschleunigt den Einstieg in den übergeordneten Bereich GRC (Governance, Risk Management, Compliance)

Die Übernahme bündelt die umfangreiche RLDatix-Patientensicherheitsplattform mit den führenden Richtlinienmanagementfunktionen von iContracts, die es Unternehmen erstmals ermöglichen, durch die Implementierung von dynamischen Richtlinien und Verfahren Maßnahmen gegen die zugrunde liegenden Ursachen von Vorfällen zu ergreifen.

"Wir freuen uns sehr, mit iContracts zusammenzuarbeiten", sagte Jeff Surges, der CEO von RLDatix. "iContracts war schon immer ein Vorreiter beim Vertrags-, Richtlinien- und Umsatzmanagement, und seine Produkte sind führend, wenn es um Möglichkeiten und Return on Investment geht. Die Aufnahme des Portfolios wird es unserem Unternehmen ermöglichen, ein breiteres Spektrum an Kundenherausforderungen zu erfüllen und gleichzeitig dazu beitragen, unsere Philosophie zu verwirklichen, ein globaler Lösungsanbieter in den Bereichen Governance, Risk Management und Compliance zu werden."

"iContracts ist seit jeher stolz darauf, einfach zu bedienende, skalierbare und innovative Tools zu entwickeln, um den Wert für unsere Kunden zu steigern", sagt Leigh Powell, der CEO von iContracts. "Während wir in dieses neue und spannende Kapitel einsteigen, könnte ich dem gesamten iContracts-Team für seine Leistungen im Laufe der Jahre nicht dankbarer sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit RLDatix zu einer treibenden Kraft für eine sicherere und effizientere Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt werden."

Neben der Verknüpfung von Lernmöglichkeiten aus der Fehler-Ursachen-Analyse bei der Patientensicherheit mit dynamischen Richtlinien erweitert das Vertrags- und Umsatzmanagement-Geschäft von iContracts die Reichweite von RLDatix in den Bereich GRC und unterstützt damit die globale Philosophie des Unternehmens, Plattformen bereitzustellen, die Verbesserungen und Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen ermöglichen.

RLDatix wird gemeinsam von Five Arrows Principal Investments / Five Arrows Capital Partners und TA Associates kontrolliert, und als Teil der Transaktion wird Susquehanna Growth Equity Aktionär des kombinierten Unternehmens. Darüber hinaus bleibt das Managementteam von iContracts, einschließlich CEO Leigh Powell, bestehen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung, die in den kommenden Wochen abgeschlossen sein wird.

Informationen zu iContracts

Das Ziel von iContracts ist einfach - bessere Lösungen für die Verwaltung von Verträgen, Richtlinien und dem Umsatzzyklus zu liefern, die schneller, einfacher und kostengünstiger zu implementieren sind. Unsere Lösungen sind unternehmenstauglich und können schnell und einfach in jedes Standard- oder kundenspezifische System integriert werden, um anspruchsvolle Geschäftsanforderungen ohne hohe Beraterkosten und Gebühren im Zusammenhang mit anderen Produkten und Anbietern zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.icontracts.com.

Informationen zu RLDatix

RLDatix leistet maßgebliche Innovationsarbeit im Bereich Patientensicherheit. Mit den Stärken von RL Solutions und Datix stützt sich das Unternehmen auf drei Jahrzehnte an internationaler Expertise mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung sicherer zu machen. RLDatix ist das weltgrößte Softwareunternehmen, das sich ausschließlich der Patientensicherheit widmet. Es betreut mehr als 3.000 Kunden in 19 Ländern rund um die Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.rldatix.com.

