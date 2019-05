GRAS: Gratulation an Sebastian Berger zur Wahl zum Vice-President der ESU

Wahl zeigt Erfolg Grüner und Alternativer Studierendenpolitik

Wien (OTS) - „Wir freuen uns sehr über die Wahl von Sebastian Berger zum Vice-President der ESU“, zeigen sich Dietlinde Oberklammer und Adrijana Novakovic, Spitzenkandidatinnen der Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) für die ÖH-Wahl 2019, zufrieden über den Ausgang des Boardmeetings der European Students Union am Wochenende. Berger wurde als erster österreichischer Vertreter in die Presidency der ESU gewählt.

Vor dem Schritt nach Brüssel war Berger als Referent für Internationale Angelegenheiten der ÖH und als Listensprecher der GRAS tätig. „Diese Entscheidung zeigt, wie wichtig unsere politische Arbeit nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa ist. Grüne Studierendenpolitik bietet die Antworten – in der ÖH und auch in Europa“, betont Oberklammer.

„Sebastian Berger wird unsere Arbeit nach Brüssel tragen, während wir hier für die Anliegen der Studierenden kämpfen. Dass unsere Arbeit auch in der ESU anerkannt wird, macht mich im Hinblick auf die ÖH-Wahl zuversichtlich“, ist Novakovic überzeugt.

