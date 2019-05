„2 im Gespräch“, Teil 2, mit Lou Lorenz-Dittlbacher und Martin Thür

Am 15. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nachdem am 8. Mai 2019 die ersten acht Duelle des TV-Diskussionsformats „2 im Gespräch“ bis zu 522.000 Zuseherinnen und Zuseher erreicht haben, folgt am Mittwoch, dem 15. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 die Fortsetzung mit den verbleibenden sieben Duellen. Die Fragen stellen einmal mehr Lou Lorenz-Dittlbacher und Martin Thür.

Die jahrzehntelange Geschichte der TV-Konfrontationen im ORF ist auch eine der Entsendung hochrangiger Vertreter/innen anstelle der eingeladenen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten in die TV-Diskussionen. Bereits im Vorfeld der Nationalratswahl 1995 wurden erstmals solche Vertreterinnen bzw. Vertreter nominiert. Der ORF hat allen Parteien angeboten, auch diesmal eine Vertretung zu entsenden. Und so wird die ÖVP am 15. Mai von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und Karoline Edtstadler mit Harald Vilimsky diskutieren.

Im Publikum verfolgen wieder 16 internationale und nationale Journalistinnen und Journalisten die Gespräche, je zwei davon analysieren im Gespräch mit Simone Stribl bzw. Tobias Pötzelsberger die Duelle unmittelbar nach deren Ende.

Der Fahrplan der TV-Duelle am 15. Mai

Harald Vilimsky (FPÖ) – Johannes Voggenhuber (EUROPA Jetzt)

mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Othmar Karas (ÖVP) – Werner Kogler (Grüne)

mit Martin Thür

Andreas Schieder (SPÖ) – Harald Vilimsky (FPÖ)

mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Claudia Gamon (NEOS) – Werner Kogler (Grüne)

mit Martin Thür

Andreas Schieder (SPÖ) – Othmar Karas (ÖVP)

mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Claudia Gamon (NEOS) – Johannes Voggenhuber (EUROPA Jetzt)

mit Martin Thür

Karoline Edtstadler (ÖVP) – Harald Vilimsky (FPÖ)

mit Lou Lorenz-Dittlbacher

