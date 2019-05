Leopoldstadt: Bauchredner-Show und Kinder-Zauberei

Max Wully (16.5.) und „Emilius & Slotini“ (19.5.): 0676/406 88 68

Wien (OTS/RK) - Der professionelle Bauchredner Max Wully verfügt sich am Donnerstag, 16. Mai, in das „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) und gibt dort ab 19.30 Uhr den Gästen einen wortreichen Einblick in die Kunst der Ventriloquisten. Mit dieser amüsanten Show bewerben Herr Max und sein Freund, die Puppe „Willi“, die für Mitte Juni geplante Veranstaltung mit dem vielversprechenden Titel „Garantiert-Baureden-Lernen-Workshop“. Der Zutritt ist frei. Unter dem einprägsamen Titel „Hocus-Pocus Tingeltangel“ bezaubern am Sonntag, 19. Mai, die Magier-Komödianten „Emilius & Slotini“ den Nachwuchs. Beginn des lustigen und verblüffenden Kinder-Programmes: 15.00 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 7 Euro. Von der humorigen Suche nach der besten Zauber-Formel bis zu erst nach mehreren Versuchen funktionierenden Illusionen warten die „magischen“ Spaßvögel mit einem kunterbunten Blendwerk auf. Nähere Auskünfte und Anmeldungen zu beiden Terminen: Telefon 0676/406 88 68 bzw. E-Mail info@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

Bauredner Max Wully: www.maxwully.at/home.html

Emilius & Slotini (Erstes Wiener Zaubertheater): www.zaubertheater.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse