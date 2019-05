Kasachstan wählt neuen Präsidenten

Interimschef Tokayev als Topkandidat

Wien/Nur-Sultan (OTS) - Präsidentenwahlen in diesem rohstoffreichen Land Zentralasiens sind recht unspektakulär, denn Staatsgründer Nursultan Nazarbayev gewann zumeist mit deutlich mehr als 90% aller Stimmen. Nach seinem Rücktritt hat das Volk am 9.Juni Gelegenheit, aus sieben Kandidaten seinen Nachfolger zu wählen. Die Kommunisten gehen mit Zhambyl Akhmetbekov, ihrem Bewerber aus 2011, an den Start und für die Ak Zhol Democratic Party bewirbt sich Daniya Yespayeva aus der Aktobe Region. Sie und Favorit Tokayev sammelten die meisten Unterstützungs-Unterschriften aus den 17 Regionen Kasachstans.

Gibt es gar eine Präsidentin im neuntgrössten Land der Welt ? Wohl kaum, denn Nazarbayev hat den bisherigen Parlamentsvorsitzenden Kassym-Jomart Tokayev als seinen Nachfolger ausgesucht und ihn schon vor ein paar Wochen als Interimspräsident ins Amt geschickt. Er tritt wie sein großer Vorgänger für die im Land stets dominierende Nur Otan Partei an und möchte auf diese Weise die direkte Bestätigung vom Volk erlangen. Die Frage ist also bloss, ob er an die 90%-Marke herankommt oder ob er dem einen oder anderen seiner Co-Runners einen entsprechenden Achtungserfolg zugestehen muss. Der Bevölkerung sind Stabilität und Fortsetzung des bisher erfolgreichen Weges des Landes wichtig, sodaß wohl keine großen Überraschungen zu erwarten sind. Tokayev hat schon bei seiner Antrittsrede bekräftigt, das Land im Sinne seines großen Vorbilds regieren zu wollen.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen: Peter Vyskovsky, mediastana @ gmx.com