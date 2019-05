List Group/BOE Parking: Expansion in Slowenien

List Group betreibt ab Mai 2019 vier Garagen in Ljubljana - BOE Parking außerhalb Österreichs nunmehr in Ungarn, Slowakei, Kroatien, Deutschland, Slowenien

Wien (OTS) - Die List Group, ein führender österreichischer Errichter und Betreiber von Parkgaragen in Österreich und im angrenzenden Ausland, hat seit 2016 drei Garagen in Ljubljana erworben.

In den Jahren 2016 und 2017 erwarb die List Group das Parkhaus Kapitelj in der Altstadt und das Parkhaus Meksiko beim Universitätsklinikum von Ljubljana, 2018 folgte der Erwerb des in unmittelbarer Nähe gelegenen Parkhauses Šentpeter. Diese drei Parkhäuser sowie ein weiteres in Fremdbesitz, das Parkhaus Trdinova, betreibt die List Group nun ab Mai 2019 mit ihrer eigenen Betriebsgesellschaft BOE Slo d.o.o. Die vier BOE - Parkhäuser in Ljubljana verfügen gemeinsam über 2.360 Stellplätze.

Die List Group ( www.list-group.at ) mit Sitz in Wien trägt als privater Errichter und Eigentümer von Garagen seit Jahrzehnten aktiv zur Lösung innerstädtischer Verkehrs- und Parkprobleme bei. Die Gruppe betreibt über ihre Tochtergesellschaft BOE in Österreich, Deutschland, Slowakei, Ungarn und Kroatien sowie nunmehr auch in Slowenien 95 Garagen mit 27.000 Stellplätzen.

