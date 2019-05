„Dancing Stars“: Bis zu 1,003 Millionen sahen das Finale in ORF 1

Lizz Görgl ist Siegerin der zwölften Staffel

Wien (OTS) - Lizz Görgl & Thomas Kraml sind die „Dancing Stars 2019“: Bis zu 1,003 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Finale der ORF-Tanzshow am Freitag, dem 10. Mai 2019, bei dem sich das Siegerpaar gegen Michael Schottenberg & Conny Kreuter sowie Nicole Wesner & Dimitar Stefanin durchsetzen konnte. Durchschnittlich sahen 801.000 Zuseherinnen und Zuseher (30 Prozent Marktanteil) die Präsentation der Tänze um 20.15 Uhr in ORF 1 (23 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen, 27 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen). Das Finale um 21.55 Uhr wollten sich dann durchschnittlich 954.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (37 Prozent Marktanteil bei 12+, 26 Prozent Marktanteil bei 12-49, 31 Prozent bei 12-29) nicht entgehen lassen. Die Abstimmungsentscheidung um 22.40 Uhr, wer „Dancing Star 2019“ wird, sahen durchschnittlich 983.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 42 Prozent Marktanteil (29 Prozent Marktanteil bei 12-49 und 36 Prozent bei 12-29).



Top-Marktanteil bei den Jungen seit 2008

Im Durchschnitt erreichte die zwölfte Staffel 803.000 Seherinnen und Seher und einen Marktanteil von 29 Prozent (20 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen). Besonders erfolgreich war „Dancing Stars“ 2019 in der jungen Zielgruppe 12-29 Jahre: Mit im Schnitt 25 Prozent Marktanteil wurde der Topwert seit 2008 erzielt.

Insgesamt waren 3,871 Millionen beim ORF-Tanzevent in ORF 1 mit dabei (weitester Seherkreis) – dies entspricht 52 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung 12+.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ich gratuliere Lizz Görgl und Thomas Kraml herzlich zu ihrem Sieg. Sie haben sich in die Herzen der Österreicherinnen und Österreicher getanzt– dort wo die ‚Dancing Stars‘ seit Jahren einen Fixplatz haben. Ein Millionenpublikum hat bis zum Schluss mitgefiebert und in den vergangenen Wochen bewiesen, welch verbindenden Faszination eine Live-Unterhaltungsshow für die ganze Familie hat. Ich bedanke mich bei den Promis und Tanzprofis sowie dem Team vor und hinter Kamera für ihren unermüdlichen Einsatz. Das perfekte Zusammenspiel aller Mitwirkenden hat diese 12. Staffel zu einem einzigartigen TV-Event gemacht.“

Sieg für Lizz Görgl & Thomas Kraml

Lizz Görgl nach seinem Sieg: „Ein wunderschöner Abschluss von diesem Abenteuer für mich. Thomas und ich haben uns das sehr verdient. Er hat sich immer eingebracht, hat geschaut, wo kann man noch was rausholen. Seine Leidenschaft hat er mir vermittelt, ich bin so dankbar für die Zeit.“. Und weiter: „Es war eine grandiose Zeit, ich brauche sicher noch ein bisschen, um das zu verdauen, und ich möchte auf alle Fälle weiter tanzen.“ Thomas Kraml: „Lizz hat einen fulminanten Showtanz hingelegt, den wir so noch nie in der ‚Dancing Stars‘-Geschichte gesehen haben. Der Schotti auch, aber auf eine andere Art.“

Lizz Görgl zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“

Morgen (Sonntag, 12. Mai) ist die „Dancing Stars“-Gewinnerin zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“.

Im Gespräch mit Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl wird sie ihre persönliche Bilanz über die Zeit am Tanzparkett ziehen, ihre persönliche Geschichte erzählen und darüber sprechen, welche neuen Möglichkeiten die Teilnahme an der ORF-Show geschaffen hat.

Ö3-„Frühstück bei mir“ – das große Interview der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich – jeden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3, moderiert von Claudia Stöckl.

Der ORF-Tanzevent online und im ORF TELETEXT

Wer sich online über das Geschehen vor und hinter den Kulissen informieren wollte, dem bot dancingstars.ORF.at auch 2019 wieder täglich exklusive Storys, Bilder, Videos und vieles mehr. Auf der ORF-TVthek waren die TV-Shows im Live-Stream zu sehen und stehen dort noch einige Tage in einem eigens eingerichteten „Im Fokus“-Video-on-Demand-Themencontainer zum Nachsehen bereit. Auch via ORF TELETEXT konnten sich Tanzbegeisterte in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ fortwährend und aktuell informieren.

