„Eurovision Song Contest“: PAENDAs zweite Probe in Tel Aviv

Philipp Hansa vergibt die österreichischen Punkte

Wien (OTS) - Ready for the Big Show – heute, am Freitag, dem 10. Mai 2019, stand für PAENDA die zweite Probe in Tel Aviv auf dem Programm. Österreichs Künstlerin hatte dabei die Gelegenheit, ihren Song „Limits“ dreimal auf der großen ESC-Bühne zu performen. Zu sehen gibt es PAENDAs Auftritt am Donnerstag, dem 16. Mai, wenn sie ab 21.00 Uhr live in ORF 1 mit Startnummer 09 im zweiten Semifinale um eines von zehn Finaltickets singt.

Stefan Zechner: „Die zweite Probe ist immer besonders spannend, weil man dann sieht, wie die Verbesserungswünsche nach der ersten Probe umgesetzt wurden. Wir sind eindeutig am richtigen Weg und unsere Änderungen – vor allem was einige Kameraeinstellungen betrifft – wurden berücksichtigt.“

PAENDA: „Ich habe die zweite Probe sehr genossen und konnte mich noch mehr auf meine Performance einlassen. Es ist alles gut gelaufen, und ich freue mich schon darauf, Österreich am 16. Mai zu vertreten.“

Direkt nach der Probe stand die zweite Pressekonferenz der österreichischen Delegation auf dem Programm, bei der PAENDA eine Akustikversion ihres Songs „Limits“ zum Besten gab.

Philipp Hansa präsentiert das österreichische Juryvoting

„And here are the results of the Austrian Jury“ – mit diesen Worten wird sich heuer erstmals Ö3-Moderator Philipp Hansa bei der finalen Punktevergabe des „Eurovision Song Contest“ 2019 am Samstag, dem 18. Mai, live aus Wien melden. Hansa: „Der Song Contest berührt jeden – egal ob wir über ihn schimpfen, staunen oder lachen, er lässt Europa eine Nacht lang zusammenrücken. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich heuer die österreichische Punktevergabe übernehmen darf.“

Der „Eurovision Song Contest“ im Hitradio Ö3

In der Finalwoche berichtet Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer für die Ö3-Hörer/innen live aus Tel Aviv über Österreichs Vertreterin PAENDA, die Proben, die Partys und die Highlights der Shows. Seine Eindrücke und Erlebnisse schildert er on air im Hitradio Ö3 und online auf der Ö3-Homepage.

Am Finaltag (Samstag, 18. Mai) sendet Ö3 von 16.00 bis 21.00 Uhr den „Ö3-Song-Contest-Countdown“ – das Ö3-Musikspecial zum Song Contest 2019 in Tel Aviv. Ö3-Moderatorin Susi Zuschmann moderiert das Warm-up zum großen Finale und spielt die besten, schrillsten, kitschigsten, leisesten, lautesten und buntesten Songs der Song-Contest-Geschichte. Zu hören sind fünf Stunden lang ausschließlich Song-Contest-Songs.

