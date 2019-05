Letzte Bilanz der SGKK: Rücklagen für Salzburg gesichert

15 Millionen Euro erwirtschaftet

Salzburg (OTS) - Die SGKK wird ihr Finanzjahr 2018 mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 15 Millionen Euro abschließen. Allerdings wurden im Jahr 2018 noch Rücklagen aufgelöst. Der gesamte Bilanzgewinn 2018 wird damit voraussichtlich 44 Millionen betragen. Die aufgelösten Rücklagen können in Salzburg bleiben und für regionale Projekte verwendet werden.

Verantwortlich für das gute Ergebnis ist vor allem die Einnahmenentwicklung, die dank einer guten Konjunktur ein Plus von 3,5 Prozent aufweist. Allerdings stiegen auch die Ausgaben stark an – 860 Millionen wurden für Versicherungsleistungen ausgegeben. Die drei größten Ausgabenpositionen der Gebietskrankenkasse sind Spitäler, ärztliche Leistungen und Medikamente. Für alle drei gemeinsam wurden 629 Millionen Euro aufgewendet, die restlichen 240 Millionen Euro entfallen auf Bereiche wie Mutterschaftsleistungen, Krankengeld, Gesundheitsförderung, Heilbehelfe u.ä..

In die Gesamtbilanz 2018 werden auch aufgelöste Rücklagen eingebucht, wodurch ein Bilanzgewinn von 44 Millionen ausgewiesen wird. Diese Gelder sollen für Gesundheitsprojekte in Salzburg verwendet werden.

Obmann Thom Kinberger:

„Die Salzburger Gebietskrankenkasse ist ein solides Unternehmen, das immer gut gewirtschaftet hat. Wir haben Rücklagen und gehen als Netto-Zahler in die ÖGK. Umso wichtiger ist es uns, das Geld der Salzburger Versicherten für regionale Projekte verwenden zu können. Ein Teil unserer Rücklagen kann in Salzburg bleiben. Wir sind froh, dass unsere Salzburger Versicherten daher ihr Geld in Form von Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung und in der Gesundheitsvorsorge zurückbekommen werden.“

