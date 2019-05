Die SPÖ Kärnten trauert um Annemarie Pawlik

Der engagierte Kärntner Politikerin hinterlässt eine tiefe Lücke

Klagenfurt (OTS) - Die Kärntner SPÖ zeigen sich betroffen vom Ableben der ehemaligen sozialdemokratischen Spitzenpolitikerin Annemarie Pawlik „Mit ihr ist eine Sozialdemokratin der ersten Stunde von uns gegangen. Ihre Arbeit und ihre Leistungen für unser Land bleiben erhalten, aber sie wird uns fehlen, als Politikerin und als Mensch“, würdigt SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender Peter Kaiser die Verstorbene. Die im 80. Lebensjahr verstorbene Pawlik war Gemeinderätin und Stadträtin von Klagenfurt, stellvertretende Bezirksvorsitzende der SPÖ Frauen Klagenfurt und Mitglied des Aufsichtsrates von Konsum Österreich. Von 06. 06. bis 04.11.1990 war sie zudem Abgeordnete zum Nationalrat.

„Die politische Karriere von Annemarie Pawlik begann in den 1970er bei Konsum, damals wurde sie auf die Belange der Frauen aufmerksam, erkannte, dass hier viel Arbeit nötig sei und arbeitet in der Gewerkschaft mit“, erinnert LH Peter Kaiser. „Im Vordergrund ihrer kommunalpolitische Aufgaben stand immer die Arbeit mit Menschen“, so Kaiser.

Weiterbildung und viele Gespräche mit Geschlechtsgenossinnen waren Annemarie Pawlik immer besonders wichtig. In ihrer Zeit als Klagenfurter Stadträtin wurden unter anderem die Frauenbeauftragte bestellt, ein Sonderwohnbauprogramm geschaffen und die Elternberatungsstellen ausgebaut.



„Mit Annemarie Pawlik verlieren Kärnten und Klagenfurt eine überzeugte Demokratin, eine engagierte Kämpferin für die Gleichstellung der Geschlechter und eine Arbeiterin für die Menschlichkeit. Sie wird nicht vergessen werden“, versichert Kaiser.

„Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei der Familie.“

