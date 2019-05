Causa Novomatic: Alle Ermittlungen gegen Westenthaler eingestellt

Wien (OTS) - Nachdem von der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Korruption bereits im Februar ein Großteil des aufgrund der unrichtigen und unglaubwürdigen Vorwürfe des Peter Barthold geführten Ermittlungsverfahrens in der Causa Novomatic eingestellt wurde, ist nun mit Beschluss vom 6.5.2019 auch das von Peter Barthold initiierte Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der falschen Zeugenaussage eingestellt worden. Somit sind alle Ermittlungen gegen Westenthaler eingestellt.

