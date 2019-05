Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Juni 2019

Nähere Informationen im Internet unter www.einkaufsstrassen.at

Wien (OTS) - 1. Innere Stadt

IG Kaufleute Wollzeile

28.06.2019 Piratenfest und Essensgasse Fest: Die Wollzeile feiert! -Start mit uns in den Sommer!

Gleich nach der Zeugnisverteilung am 28. Juni geht´s los! Nehmen Sie an der Schatz-Jagd teil und gewinnen Sie eine von 4 Schatzkisten - randvoll mit tollen Gewinnen aus den Geschäften der Wollzeile! Und so geht´s: Sammelpass am Dr. Karl Lueger Platz holen, Stempel sammeln in den teilnehmenden Geschäften, am Dr. Karl-Lueger Platz in die Gewinnbox einwerfen und pünktlich zur Verlosung mit dabei sein.

Die Verlosungen der Schatzkisten finden um 11:00, 12:00, 13:00 und 14:00 Uhr statt.

Mehr Infos https://www.facebook.com/events/301195427228260/

In der winzigen Essiggasse im Herzen von Wien, verkosten Sie am 28.6.2019 von 12:00 bis 20:00 Uhr kulinarische Schätze aus der Wollzeile, Bäckerstraße und Postgasse.

4. Wieden

Einkaufserlebnis Freihausviertel

27.06.2019 - 29.06.2019 Freihausviertelfest 2019

Das Freihausviertelfest gilt seit Jahren als das größte und bedeutendste STREET-FESTIVAL der Stadt. Mehr als 20.000 Besucher genießen Jahr für Jahr das tolle Event. Informationen über das Freihausviertelfest sowie das genaue Programm finden Sie unter www.freihausviertel.at



8. Josefstadt

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Strasse

07., 14., 21., 28.06.2019 Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).

Interessensgemeinschaft Kaufleute Josefstadt

06.06.2019 Weltreise der Musik - Musik liegt in der Luft

Ob Apotheke, Galerie oder Wellnesstempel – am Donnerstag, 6. Juni 2019 laden die Unternehmerinnen und Unternehmer der Josefstädter Straße zur 7. Weltreise der Musik ein. Von 18:00 bis 21:00 Uhr stehen ihre Geschäfte allen interessierten Musikliebhabern bei freiem Eintritt offen, um einmal musikalisch um die Welt zu reisen. Egal ob englische Folkmusik, Jazzklassiker aus New Orleans, französische Chansons, lateinamerikanische Rhythmen oder Kleszmer-Musik aus Osteuropa – genießen Sie einen Abend voller Musik mit den Unternehmern der Josefstadt. Nähere Infos laufend auf facebook.com/kaufimachten

9. Alsergrund

IG der Unternehmer der Alser Straße

28.06.2019 Alser Straßen Roooaaarrr - Das Harley fest

Die Unternehmer der Alser Straße veranstalten am 28. Juni 2019 von 11:00 bis 20:00 Uhr ein Harley-Davidson-Charity-Fest zugunsten von „Jugend am Werk – Menschen mit Behinderung“. Durch den Tag begleiten musikalisch diverse Live-Bands - darunter „Comfort Zone“ sowie „Go! Go! Gorillo“. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Ebenso gibt es tolle Tombolapreise zu gewinnen! Für Familien mit Kindern haben die Kaufleute ein eigenes Kinderprogramm mit Kinderschminken, Basteln und natürlich einer Hüpfburg vorbereitet. Der Reinerlös der Veranstaltung geht in diesem Jahr an „Jugend am Werk – Menschen mit Behinderung“. Die betreuten Personen benötigen verstärkt Kurse, Seminare und diverse Weiterbildungen, für die sie selber aufkommen müssen.

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

06., 13. und 27.06.2019 Neuer Wochenmarkt am Servitenplatz

Seit Mai findet am Servitenplatz immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten Sie regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an!Schlendern Sie über den hübschen Platz, nutzen Sie die langen Öffnungszeiten und erfreuen Sie sich am breit gefächerten Angebot. Die nächsten Termine sind:

Do, 6. Juni 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Do, 13. Juni 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Do, 27. Juni 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

12. Meidling

Einkauf in Meidling

27.06.2019 - 28.06.2019 Marktfest in der Meidlinger Hauptstraße

Kurz vor Ferienbeginn findet am Donnerstag den 27. und Freitag den 28. Juni 2019 von 8:00 bis 18:00 Uhr das dritte Marktfest dieses Jahres auf der gesamten Meidlinger Hauptstraße statt. Neben einem vielfältigen Sortiment an Mode, Spiel- und Haushaltswaren ergänzen kulinarische Schmankerln das Angebot. Auf dem Meidlinger Platzl wird es wieder einen kleinen Flohmarkt und eine Hüpfburg geben. Für Kinder gibt es nach einem langen Schuljahr eine süße Überraschung.

19. Döbling

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

05., 12., 19. und 26.06.2019 Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

21. Floridsdorf

Wirtschaft 21

13.06.2019 32. Floridsdorfer Frühlingskonzert - Franz Lehar Orchester

Am 13.6 ab 19:00 Uhr gibt es auch heuer wieder das traditionelle Frühlingskonzert der Wirtschaft 21 im Haus der Begegnung Floridsdorf (21, Angerer Straße 14).

