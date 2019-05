Korrektur zu OTS0199 vom 9.5.2019: AVISO – #dif19: Das volle Programm!

Pressegespräch zur Programmpräsentation für Medienvertreterinnen und Medienvertreter am Mittwoch, 15. Mai 2019

Wien (OTS/SPW) - Das Pressegespräch findet am Mittwoch, den 15. Mai 2019, bereits um 10 Uhr und nicht wie ursprünglich angegeben um 10.30 Uhr statt.

Der korrekte Text lautet:

Seit 36 Jahren zählt das Donauinselfest zu den Sommer-Highlights in Wien und ist mittlerweile das größte Open-Air-Festival in Europa - und das mit freiem Eintritt. Heuer findet das Donauinselfest von 21. bis 23. Juni statt und lädt die Wienerinnen und Wiener auf die Insel, um ein buntes Potpourri an nationalen sowie internationalen Acts auf insgesamt 13 Bühnen und 17 Themeninseln zu genießen.



Im Rahmen eines Pressegesprächs wird Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, am Mittwoch, den 15. Mai 2019, um 10 Uhr das gesamte Programm des diesjährigen Donauinselfests vorstellen. Kathrin Gaál, Frauen- und Wohnbaustadträtin, wird den Namen und das Programm der neuen Frauen-Empowerment-Insel präsentieren.



Ebenso vor Ort wird Virginia Ernst nach dem Pressegespräch für Interviews und Fotos zur Verfügung stehen. Sie wird heuer die Frauen-Empowerment-Insel rocken.



Wann & Wo:



* Mittwoch, 15. Mai 2019

* Start um 10 Uhr

* Im Hotel DAS Triest / Wiedner Hauptstraße 12, 1040 Wien



Akkreditierung erforderlich: presse @ donauinselfest.at



Interview- und Fotomöglichkeiten sind vor Ort gegeben.

Klein, aber oho: Neue Acts des Donauinselfests 2019



Bereits im Vorfeld des Pressetermins gibt das Donauinselfest die Headliner einiger Bühnen bekannt:



EUTOPIA DJ/VJ Bühne



Freitag, 21. Juni 2019



17.00 - 23.55 Uhr MAINFRAME RECORDINGS & Friends



Samstag, 22. Juni 2019



19:30 - 21:00 Uhr PATRICK PULSINGER DJ-SET



21.00 - 22.00 Uhr DRAHTHAUS



22.00 - 23.00 Uhr DJ YOMOMMA



23.00 - 00.00 Uhr I-WOLF & AMADINDA SOUNDSYSTEM



Sonntag, 23. Juni 2019



19.30 - 21.00 Uhr DALIA AHMED



21.00 - 21.30 Uhr SLAV



21.30 - 22.30 Uhr MONOBROTHER



22.30 - 23.00 Uhr EBOW



23.00 - 23.50 Uhr JUJU



OBI & 88.6 Alles machbar Bühne



Freitag, 21. Juni 2019



18.00 - 18.45 Uhr ROCK GENERATION



19.15 - 20.00 Uhr CIL CITY



20.30 - 22.00 Uhr Stiletto Rock Circus



Samstag, 22. Juni 2019



18.00 - 18.45 Uhr RECKLESS ROSES



19.15 - 20.00 Uhr Pineapple John



Sonntag, 23. Juni 2019



18.00 - 18.45 Uhr ROOM SERVICE



19.15 - 20.00 Uhr BOWIES KEEP SWINGING



20.30 - 22.00 Uhr KISS FOREVER BAND



Zwischen den Acts unterhält der 88.6 DJ das Publikum.



GÖD/BAWAG P.S.K. Bühne



Freitag, 21. Juni 2019



20.00 - 21.30 Uhr The Untouchables



22.00 - 23.55 Uhr Wiener Wahnsinn



Samstag, 22. Juni 2019



18.30 - 19.30 Uhr Lizz Görgl & Band



20.00 - 21.30 Uhr James Cottriall & Band



22.00 - 23.55 Uhr Hot Pants Road Club



Sonntag, 23. Juni 2019



18.00 - 19.00 Uhr Kathi Kallauch



19.30 - 21.00 Uhr Eric Papilaya & Band



21.30 - 23.00 Uhr Souletusgroove



JG Bühne



Freitag, 21. Juni 2019



18.45 - 20.15 Uhr Chris Shermer & the FonK



20.15 - 21.30 Uhr Tschebberwooky



21:30 - 22.45 Uhr PROHASKA



22.45 - 00.00 Uhr paxeed



Samstag, 22. Juni 2019



18.45 - 20.00 Uhr Here For A Reason



20.00 - 21.15 Uhr Schmafu



21.15 - 22.45 Uhr Brofaction



22.45 - 00.00 Uhr Raggamaffia



Sonntag, 23. Juni 2019



18.30 - 20.00 Uhr Gran Torino Club



20.00 - 21.30 Uhr Solarkreis



21.30 - 22.45 Uhr TheMostCompany



22.45 - 23.59 Uhr hisham



SJ Bühne



Freitag, 21. Juni 2019



20.00 - 21.10 Uhr Declan Welsh & The Decadent West



21.30 - 22.50 Uhr Viech



23.00 - 00.00 DJ Set



Samstag, 22. Juni 2019



19.00 - 19.30 Uhr CLIMAX



19.30 - 20.00 Uhr RezR



20.00 - 20.30 Uhr ENVEX



20.30 - 21.00 Uhr CYNATIX



21.00 - 21.30 Uhr KISMET



21.30 - 22.00 Uhr LPH



22.00 - 22.30 Uhr DOREE



22.30 - 23.00 Uhr JANEX



23.00 - 00.00 Uhr B2B



Sonntag, 23. Juni 2019



Der Sonntag auf der SJ Bühne steht wie im Vorjahr unter dem Motto „Metalheads against Racism“.



19.00 - 19.30 Uhr IRDORATH



20.00 - 20.45 Uhr Parental Advisory



21.00 - 22.00 Mortal Strike & Friends



22.15 - 23.30 Uhr Dragony



Das Donauinselfest



Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 36 Jahren wird auf der Donauinsel gegen Ende Juni ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at



#dif19 #zusammensindwirwien



Bildmaterial finden Sie in der Donauinselfest Datenbank unter https://bit.ly/309Eqxd .

