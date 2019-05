Drei Bäume erinnern in Favoriten an ein europaweites Umwelt-Schulprojekt einer VS-Klasse vor 21 Jahren

Am Montag, 20.5. findet um 16 Uhr die Präsentation einer Informationstafel durch Bezirksvorsteher Marcus Franz statt.

Wien (OTS) - 1998 wurden von Kindern einer Favoritner VS-Klasse drei Bäume gepflanzt. Ihre Partnerklassen waren aus Spanien und Großbritannien. Vor den Bäumen standen einige Jahre Widmungstafeln.

Die Kinder von damals sind inzwischen 30-jährige Erwachsene geworden, die vielleicht schon selber Kinder haben. Nun soll eine Tafel mit folgendem Text an das Europa-Umwelt-Projekt vor 21 Jahren erinnern:

„Im Rahmen eines EU-Projektes der VS Knöllg. 59 mit Schulklassen aus England und Spanien wurden hier am 30.4.1998 drei Bäume gepflanzt. Gesponsert wurden sie von Bezirksvorsteherin Hermine Mospointer, Bezirksvorsteher-Stellvertreter Hubert Rogelböck und Kaufleuten des Triesterviertels.“

Info über EU-Schul-Umweltprojekt vor 21 Jahren

Datum: 20.05.2019, 16:00 - 17:00 Uhr

Ort: Zwischen Spinnerin am Kreuz und George Washington Hof am Wienerberg

Triester Straße (Spinnerin am Kreuz), 1100 Wien, Österreich

Url: http://www.dorfwiki.org/wiki.cgi?Triesterviertel/Termine

Rückfragen & Kontakt:

Fritz Endl, mail @ triesterviertel.at