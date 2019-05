Erheben Sie ihr Glas und feiern Sie mit der DFS Group das vierte Whisky-Festival

Singapur (ots/PRNewswire) - Das Whisky-Festival, das von der DFS Group, dem weltweit größten Anbieter von Luxusreisen organisiert wird, wird zum vierten Mal veranstaltet und verfügt über die allererste Pop-up-Bar im Terminal 3 des Changi Airport. Das Festival, das ein zerlegtes Whiskyfass zum Thema hat, zielt darauf ab, den Herstellungsprozess von Whisky zu entmystifizieren, indem die Fassreifung und ihre Auswirkungen auf Farbe, Aroma und Geschmack gezeigt werden. Nach dem Start auf dem Changi Airport in Singapur wird das Festival nacheinander an sieben DFS-Standorten in Asien, im Nahen Osten, in Nordamerika und auf Hawaii fortgesetzt werden.

Die DFS präsentiert die erste, größte Ausstellung ihrer Art einer Auswahl an Whiskys aus der ganzen Welt, bei der Reisende auf einer Reise, die alle Sinne berührt, Whisky erleben können

Der Changi-DFS-Airport in Singapur bietet die größte Auswahl von über 400 Whiskys und eine Unzahl von DFS-Exklusivitäten, bei denen es sich um die ersten handelt, die von Reisenden entdeckt werden können, wodurch der Flughafen selbst zu einem Reiseziel wird. Zu den Highlights gehören die Sorten Bruichladdich Port Charlotte 10, Compass Box No Name, No.2, Glenmorangie Rare Cask 1399, Johnnie Walker Black Triple Cask Edition und Royal Salute 21 Year Old Lost Blend. Weitere Informationen finden Sie in der Anlage.

In diesem Jahr ist DFS außerdem Stolz auf den Gewinn der begehrten Auszeichnung Icons of Whisky for Travel Retailer of the Year, der durch das Whisky Magazine vergeben wird. Diese Auszeichnung wird jedes Jahr vergeben, um die dynamischen Akteure in der Welt des Whisky auf Grundlage von Nominierungen von Branchenakteuren anzuerkennen.

"Das Whisky Festival ist eines unserer Lieblingsfestivals bei DFS, das uns eine großartige Gelegenheit bietet, diesen wunderbaren Geist Whisky-Kennern und -Enthusiasten gleichermaßen auf amüsante und ansprechende Art zu präsentieren", sagte Brook Supernaw, Senior Vice President Spirits, Wines, Tobacco, Food and Gifts. "Wir freuen uns sehr darüber, mit einigen der besten Whisky-Hersteller der Welt zusammenzuarbeiten, um das Festival in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der Changi Airport Group zum Leben zu erwecken."

In diesem Jahr können sich Reisende darauf freuen, gemütlich Whisky an der ersten Pop-up-Bar zu trinken, während sie am Terminal 3 des Changi Airport auf ihren Flug warten. Zusammen mit Designelementen aus zerlegten Whiskyfässern verfügt das Innere der Bar über eine unkonventionelle und prächtige Atmosphäre, die an die Speakeasy-Bars der Jazz-Ära der 1920er Jahre erinnert.

"Wir sind hocherfreut darüber, erneut mit DFS-Changi zusammenzuarbeiten und das Whisky Festival zum ersten Mal mit einer Pop-up-Bar auf die nächste Ebene anzuheben. Diese Bar mit dem Thema der 19820er Jahre, ihrer einzigartigen Einrichtung und nie da gewesenen Whiskys bietet Reisenden eine Erfahrung mit verschiedenen Sinnen und feiert alle Aspekte von Whisky", sagte Frau Teo Chew Hoon, Group Senior Vice President, Airside Concessions der Changi Airport Group.

Whisky ist mehr als nur ein Getränk, es ist eine Erfahrung, die die Sinne anregt. In der Bar können Reisende interaktive Erfahrungen bei Whisky-Verkostungen machen, während Verdampfer für blumige, rauchige bis hin zu intensiven Düften sorgen. Ihre hochqualitative Erfahrung wird außerdem von Live-Jazz-Auftritten von Jazz-Sängern wie Carol Gomez, Ywenna Carolin und Richard Jackson abgerundet. Die Pop-up-Bar wird bis zum 10. Juni am Terminal 3, Departure Transit, in der Halle in der Nähe von Gucci und Burberry zu finden sein.

Im Rahmen des Whisky Festival gibt es vom 01. Mai bis zum 30. Juni außerdem Promo-Aktionen in der The Tasting Bar am Terminal 2 Duplex des DFS Singapore Changi Airport, in der The Raffles Long Bar im Terminal 3 Duplex und im The Whiskey House im Terminal 4 Departure Central. Die Reisenden sind dazu eingeladen, an kostenlosen Whisky-Verkostungen teilzunehmen und sich bei unseren qualifizierten Whisky-Botschaftern zu informieren.

Die In-store-Werbeaktionen am Abflugort laufen vom 01. Mai bis zum 30. Juni. Reisende, die Whisky im Wert von 250 Singapur-Dollar in der Abflughalle kaufen, erhalten ein Whisky-Glas der Marke Glencairn. Die Angebote in den Geschäften am Ankunftsort laufen vom 08. Mai bis zum 30. Juni und Reisende, die u. a. für Whiskyprodukte140 $ (mit Reisepass) erhalten zwei Fährtickets und eine Stadtrundfahrt in Batam (im Wert von 70 Singapur-Dollar).

Als Teil des exklusiven Werbeangebots von The Whisky Festival x iShopChangi.com können sich vier glückliche Gewinner über ein paar Flugtickets in Kombination mit Führungen durch Destillerien und den großen Preis einer Reise nach Schottland für zwei Personen im Wert von 8.000 Singapur-Dollar freuen. Zur Teilnahme an der Verlosung müssen Sie auf iShopChangi.com zwischen dem 01. Mai und dem 30. Juni lediglich einen Einkauf in Höhe von 140 $ tätigen. Die Einkäufe können zwischen 12 Stunden und bis zu 30 Tage vor dem Flug getätigt werden. Bei den 4 Zielen handelt es sich um: Taiwan, Osaka, Schottland oder die Vereinigten Staaten.

Entdecken Sie das Whiskey Festival an verschiedenen DFS-Standorte hier. Weitere Fotos finden Sie hier. Für Textbausteine klicken Sie hier.

Folgen Sie DFS OFFICIAL auf FACEBOOK / INSTAGRAM / WEIBO / WECHAT.



Bei Presseanfragen kontaktieren Sie:





Asia PR Werkz



dfs @ asiaprwerkz.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/883050/DFS_Whisky_Festival_Changi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/883051/DFS_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Pearlene Wong

+65-6536-6881

dfs @ asiaprwerkz.com