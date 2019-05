Das große „Dancing Stars“-Finale am 10. Mai ab 20.15 Uhr in ORF 1

Lizz Görgl & Thomas Kraml, Nicole Wesner & Dimitar Stefanin und Michael Schottenberg & Conny Kreuter tanzen um den Sieg

Wien (OTS) - Wer wird „Dancing Star 2019“ – Lizz Görgl & Thomas Kraml, Nicole Wesner & Dimitar Stefanin oder Michael Schottenberg & Conny Kreuter? Die Entscheidung, wer bei der zwölften Staffel des ORF-Tanzevents als Sieger hervorgeht, fällt morgen am Freitag, dem 10. Mai 2019. Bevor es aber so weit ist, müssen die „Dancing Stars“ ab 20.15 Uhr live in ORF 1 noch einmal ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen und bei zwei Solotänzen ihr Bestes geben. Die erste Entscheidung fällt ab 21.55 Uhr: Dann steht fest, welche beiden Paare auch noch ihren Showtanz präsentieren dürfen. Wer vom Publikum zum „Dancing Star 2019“ gekürt wird, das entscheidet sich um 22.40 Uhr bei der finalen Votingverkündung von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Eröffnet wird das „Dancing Stars“-Finale zur Musik „The Great Gatsby“ – ganz nach dem Motto „Großes Kino“.

Der „Dancing Stars“-Finalabend am 10. Mai live in ORF 1

20.15 Uhr: „Dancing Stars – Die Show“

In der ersten Sendung des Finalabends präsentieren Lizz Görgl & Thomas Kraml, Nicole Wesner & Dimitar Stefanin und Michael Schottenberg & Conny Kreuter jeweils zwei Tänze: Neben einem Quickstepp, Samba oder Jive performt jedes Paar auch noch einen Contemporary-Dance, also einen modernen Ausdruckstanz. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben auch im Finale wieder Nicole Hansen, Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Dirk Heidemann. Das Publikum kann unter 09010 5909 und der angehängten Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) für den jeweiligen Favoriten stimmen. Die Paarnummern entsprechen nicht der Startreihenfolge. In der Show gibt es bei einem Medley auch ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren der zwölften Staffel.

Paar 02: Lizz Görgl & Thomas Kraml:

Quickstepp: „Part-Time Lover“

Contemporary: „Dusk till Dawn“

Paar 08: Nicole Wesner & Dimitar Stefanin:

Samba: „Mas que nada“

Contemporary: „Slip“

Paar 09: Michael Schottenberg & Conny Kreuter:

Jive: „Don’t Stop Me Now“

Contemporary: „Way Down We Go“

21.55 Uhr: „Dancing Stars – Das Finale“ – erstes Voting und Showtanz der Top zwei

Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger verkünden das erste Votingergebnis des Abends. Für jenes Paar mit den wenigsten Punkten von Jury und Publikum ist das Finale vorbei. Im Anschluss an die erste Abstimmung versuchen die Top zwei noch ein letztes Mal, mit ihrem individuellen Showtanz das Publikum von ihren „Dancing Stars“-Qualitäten zu überzeugen. Dieser steht diesmal ganz im Zeichen des „Dancing Stars“-Mottos „Großes Kino“. Für den Showtanz gibt es keine Jurywertung.

Paar 02: Lizz Görgl & Thomas Kraml – nur wenn unter den Top zwei:

Showtanz: Lizz und Thomas tanzen ihren letzten Tanz zu „Grease“ („Summer Nights“, „You’re the One That I Want“, „Greased Lightnin’“):

„Das Publikum darf sich auf sehr viel Action freuen. ‚Grease‘ war mein erstes Musical, das ich gesehen habe, und das war unglaublich. Ich freue mich, dass wir das jetzt machen können.“

Paar 08: Nicole Wesner & Dimitar Stefanin – nur wenn unter den Top zwei:

Showtanz: Für „Moulin Rouge“ („Lady Marmalade“, „El Tango de Roxanne“, „Diamond’s Are a Girl’s Best Friend“) haben sich Nicole und Dimitar entschieden: „Die meisten sind davon ausgegangen, dass wir etwas zu ‚Rocky‘ machen, aber mir haben einfach die Musik, die Farben und der Ausdruck von ‚Moulin Rouge‘ so gut gefallen. Da ist alles dabei: Liebe, Eifersucht, Hass und viele Emotionen. Das Publikum kann sich auf viel Glitzer, viel Action und viel Freude am Tanzen freuen.“

Paar 09: Michael Schottenberg & Conny Kreuter – nur wenn unter den Top zwei:

Showtanz: Michael und Conny liefern in ihrem Finaltanz die „Rocky Horror Picture Show“ („Over at the Frankenstein Place“, „Time Warp“, „Sweet Transvestite“): Schottenberg: „Es wird fetzig und es wird viel Haut gezeigt – und viel Frisur. Ich habe die deutsche Erstaufführung 1983 inszeniert – und das war toll. Deshalb habe ich mir das für das Finale gewünscht.“

22.40 Uhr: „Dancing Stars – Die Entscheidung“

Der Moment der Entscheidung steht auf dem Programm. Nun werden die Stimmen des Publikums für die beiden Paare ausgewertet und der „Dancing Star 2019“ ermittelt.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Ein umfangreiches Online-Package lässt keine Wünsche offen:

dancingstars.ORF.at versorgt Fans laufend mit Storys, Hintergrundberichten und exklusiven Interviews, Videos der Auftritte und Backstage-Videos etc. Außerdem wird eine Auswahl der Beiträge, die auf Twitter, Facebook und Instagram unter dem Hashtag #DancingStars gepostet werden, auf der Website eingebunden. Auch eine eigene Facebook-Seite informiert „Dancing Stars“-Begeisterte fortwährend über News. Alle TV-Shows sind auf TVthek.ORF.at live und on demand zu sehen, ein Themencontainer fasst darüber hinaus Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um den ORF-Tanzevent auf einen Blick zusammen. Auf extra.ORF.at gibt es u. a. Tickets für die Live-Shows zu gewinnen, ein Quiz zur Show sowie die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“. Und auch via ORF TELETEXT können sich Fans in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ stets auf dem Laufenden über das aktuelle Geschehen im ORF-Ballroom halten.

