„Klingendes Österreich“ am 11. Mai in ORF 2: „Vorarlberg – Alte Kultur im Ländle“

Silvretta – Montafon – Bregenzerwald: Sepp Forchers musikalische Entdeckungsreise in Österreichs westlichstem Bundesland

Wien (OTS) - Alte Kultur im Ländle – das präsentiert Sepp Forcher in der aktuellen Ausgabe von „Klingendes Österreich“ am Samstag, dem 11. Mai 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2. Die Vorarlberg-Sendung beginnt bei den Gletscherbergen der Silvretta und führt über das Montafon und das Große Walsertal hinüber in den Bregenzerwald. Es musizieren und singen: Familienmusik Tschohl, Harmoniemusik Schruns, Brazer Okarinamusig, Dreigesang „echtstimmig“, Aaron Pilsan, Messis Cellogruppe, Wilma und Evelyn Fink, Familienmusik Bär.

Kirchen, Bauernhäuser, Heimatmuseen – kurzum die Träger der alten Kultur stehen diesmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Eingebettet in die großartige Landschaft zwischen Gletschern, stolzen Bergen, dem großen Wald und im Zusammenspiel mit schönem Gesang und edler Volksmusik erweist „Klingendes Österreich“ mit seiner 196. Sendung dem westlichsten Bundesland seine Referenz.

„Klingendes Österreich“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark. Für Buch und Regie zeichnet Elisabeth Eisner verantwortlich.

