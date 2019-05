Einladung zur Pressekonferenz des Vereins Bildungsinitiative für die Zukunft: "Bildung darf nicht sitzen bleiben"

Erinnerung an die Reformpläne des Bildungsvolksbegehrens und anderer Initiativen

TeilnehmerInnen:



- Hannes Androsch, Initiator des Bildungsvolksbegehrens

- Niki Glattauer, Schuldirektor, Buchautor, Kolumnist

- Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung, Initiator

Neustart Schule

- Raphaela Keller, Vorsitzende des ÖDKH - Österreichischer

Berufsverband der Kindergarten- und HortpädagogInnen

- Wolfgang Lutz, Gründungsdirektor, Wittgenstein Centre for

Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU)

- Heidi Schrodt, Vorsitzende der Initiative BildungGrenzenlos

- Christiane Spiel, Professorin für Bildungspsychologie und

Evaluation, Universität Wien



Datum: 21.5.2019, um 11:00 Uhr



Ort:

Hotel Bristol Salon Burggarten

Kärntner Ring 1, 1010 Wien



