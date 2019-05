Mavi Phoenix: „Möchte Zeichen gegen Angst, Hass und Spaltung setzen.“

Musikerin ruft in Video zur Teilnahme an der EU-Wahl auf

Wien (OTS) - SOS Mitmensch präsentiert einen weiteren Videospot zur EU-Wahl. Die Musikerin und FM4 Music Award Gewinnerin Mavi Phoenix ruft zur Teilnahme an der Wahl am 26. Mai auf. Sie will mit ihrer Stimme ein Zeichen gegen Angst, Hass und Spaltung setzen.

Phoenix: „Stimme für ein gemeinsames Europa“

Die Musikerin betont, dass sie kein Europa wolle, in dem Angst, Hass und Spaltung die politische Agenda bestimmen: „Ich möchte vor allem bei der diesjährigen EU-Wahl ein Zeichen gegen Angst, Hass und Spaltung setzen. Deshalb stimme ich am 26. Mai für ein gemeinsames, weltoffenes und solidarisches Europa“, so Phoenix im Videospot von SOS Mitmensch. Den Spot mit Mavi Phoenix finden Sie hier: https://youtu.be/3dDZN_8ribY

Für ein Europa ohne Angst und Hass

„Das gemeinsame Europa, das wir stärken wollen, achtet die Demokratie, verteidigt Menschenrechte und schafft die Grundlage für eine positive gemeinsame Zukunft. Unser Europa ist ein friedliches Europa, ohne Angst und Hass“, erklärt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, den Hintergrund der Video-Kampagne.

Prominente rufen zur Stimmabgabe auf

Bis zur EU-Wahl präsentiert SOS Mitmensch mehrere Videospots mit prominenten Persönlichkeiten, die zur Wahlbeteiligung aufrufen. Den Anfang machten Videospots mit Hans Sigl und Verena Altenberger. Die von Albert Waaijenberg gedrehten Videospots werden in sozialen Netzwerken sowie in zahlreichen Kinos und im Fernsehen in ganz Österreich ausgestrahlt.

Sämtliche Spots zur EU-Wahl finden Sie auf dem YouTube-Kanal von SOS Mitmensch: https://www.youtube.com/user/sosmitmensch

