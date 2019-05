REMINDER Sima/Krajcsir/Weinelt: 70 Jahre Wiener Stadtwerke

Pressegespräch Morgen Donnerstag, 9. Mai 2019, 11.15 Uhr im ORBI-Tower, TownTown

Wien (OTS) - Die Wiener Stadtwerke feiern ihr 70-Jahr-Jubiläum. Zeit, um kurz Rückschau zu halten und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was planen die Wiener Stadtwerke, um die lebenswerteste Stadt der Welt mit milliardenschweren Investitionen vom U-Bahn-Ausbau bis zum Ausbau Erneuerbarer Energien am Laufen zu halten?



Was alles getan wird, erklären Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke Ulli Sima, Generaldirektor Martin Krajcsir und Generaldirektor-Stv. Peter Weinelt.

Am Samstag, 11. Mai 2019, findet dann das große „70 Jahre Zukunftsfest“ statt (Infos: www.70jahre.at)

Datum: Donnerstag, 9.5.2019, 11:15 - 12:15 Uhr



Ort:

ORBI-Tower, Wiener Stadtwerke GmbH 25. Stock, Sitzungssaal

- Öffis: U3 Erdberg

Thomas-Klestil-Platz 13, A-1030 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Stadtwerke GmbH

Mag. Thomas Geiblinger

Konzernpressesprecher

+43 (01) 53 123 / 73953

thomas.geiblinger @ wienerstadtwerke.at

http://www.wienerstadtwerke.at