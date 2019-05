Wölbitsch/Schwarz: Time-out-Klassen wären sinnvolle Maßnahme

Null Toleranz bei Gewalt an Schulen – Bund prüft zudem Maßnahmen bei Schulpflichtverletzungen

Wien (OTS) - „Gewalt hat an Wiener Schulen definitiv nichts zu suchen“, unterstreichen Stadtrat Markus Wölbitsch und Bildungssprecherin Sabine Schwarz. „Die Einführung von Time-out-Klassen, wie sie derzeit vom Bildungsministerium überlegt und geprüft werden, könnten die notwendige Entlastung bringen und wären eine sinnvolle Maßnahme. Zusätzlich prüft die Bundesregierung mögliche Maßnahmen bei Schulpflichtverletzungen und Suspendierungen“, so der ÖVP-Stadtrat.

Gleichzeitig brauche es mehr Respekt und Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer. „Sie erbringen unglaubliche Leistungen für unsere Kinder und unsere Gesellschaft“, betont die ÖVP-Bildungssprecherin und erinnert an das von der Neuen Volkspartei Wien vorgelegte Präventionspaket, das die rot-grüne Stadtregierung in Wien umsetzen müsse:

Eine unabhängige Beratungsstelle für Lehrer

Gewaltprävention an allen Schulen analog zur Verkehrserziehung

Einen Schulsozialpädagogen pro Schulstandort

Anonyme Studie zu Gewalt-Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrer

Klare Rückendeckung für Lehrer von Direktion und Bildungsdirektion

„Bei Gewalt an Schulen darf es null Toleranz geben! Daher fordere ich Bildungsdirektor Himmer und den zuständigen Stadtrat Czernohorszky auf, endlich auch in Wien ins Handeln und Tun zu kommen“, so Sabine Schwarz.

