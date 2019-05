„Dancing Stars“: Görgl, Wesner, Schottenberg und ihr Weg ins Finale

Noch zwei Tage: Live-Show am 10. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - Neun Solotänze, ein Gruppentanz, ein „Double Dance“ – all das haben die drei „Dancing Stars“-Finalpaare bereits in den ersten sieben Shows mit Bravour gemeistert. Am Freitag, dem 10. Mai 2019, ist es ab 20.15 Uhr live in ORF 1 so weit, dann stehen für Lizz Görgl & Thomas Kraml, Nicole Wesner & Dimitar Stefanin sowie Michael Schottenberg & Conny Kreuter die finalen Tänze auf dem Programm. Zunächst muss jedes Paar einen Pflichttanz (Quickstepp, Samba, Jive) und einen Contemporary (modernen Ausdruckstanz) präsentieren. Jene Paare, die die meisten Punkte und Votes von Jury und Publikum bekommen, betreten mit ihrem Showtanz ein letztes Mal das „Dancing Stars“-Parkett – und nur eines davon wird schließlich zum „Dancing Star 2019“ gekürt.

Der Weg der „Dancing Stars“ ins Finale:

Die Einzeltänze von Paar 02: Lizz Görgl & Thomas Kraml und die Jurypunkte:

Show 1: „Flashdance – What a Feeling“ (Cha-Cha-Cha), 25 Jurypunkte Show 2: „I’ll Never Break Your Heart“ (Wiener Walzer), 31 Jurypunkte Show 3: „Schöner fremder Mann“ (Jive), 31 Jurypunkte

Show 4: „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ (Langsamer Walzer), 35 Jurypunkte

Show 5: „Época“ (Tango), 39 Jurypunkte

Show 6: „Kiss Kiss“ (Samba), 36 Jurypunkte

Show 6: „Misirlou“ (Paso doble), 33 Jurypunkte

Show 7: „Smooth Operator“ (Rumba), 32 Jurypunkte

Show 7: „Space Jam“ (Streetdance), 40 Jurypunkte

Die Einzeltänze von Paar 08: Nicole Wesner & Dimitar Stefanin und die Jurypunkte:

Show 1: „Chim Chim Cheree“ (Wiener Walzer), 28 Jurypunkte

Show 2: „Wake Me up“ (Cha-Cha-Cha), 23 Jurypunkte

Show 3: „Satellite“ (Quickstepp), 34 Jurypunkte

Show 4: „Shallow“ (Rumba), 28 Jurypunkte

Show 5: „Cheek to Cheek“ (Slowfox), 34 Jurypunkte

Show 6: „Marry You“ (Jive), 35 Jurypunkte

Show 6: „Conquest of Paradise“ (Paso doble), 32 Jurypunkte

Show 7: „Toxic“ (Tango), 35 Jurypunkte

Show 7: „Show Me the Money“ (Streetdance), 40 Jurypunkte

Die Einzeltänze von Paar 09: Michael Schottenberg & Conny Kreuter und die Jurypunkte:

Show 1: „Kommissar-Maigret-Thema“ (Wiener Walzer), 24 Jurypunkte Show 2: „Oye como va“ (Cha-Cha-Cha), 29 Jurypunkte

Show 3: „Addams Family Theme“ (Slowfox), 25 Jurypunkte

Show 4: „Black Horse and the Cherry Tree“ (Samba), 31 Jurypunkte Show 5: „I’m Yours“ (Quickstepp), 27 Jurypunkte

Show 6: „Just Give Me a Reason“ (Rumba), 34 Jurypunkte

Show 6: „Mission Impossible“ (Paso doble), 39 Jurypunkte

Show 7: „Kriminaltango“ (Tango), 38 Jurypunkte

Show 7: „I Like to Move it“ (Streetdance), 36 Jurypunkte

Die „Dancing Stars“-Votingnummern

Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten gevotet werden. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen.

„Dancing Stars“ umfassend barrierefrei

Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln werden auch die „Dancing Stars“ 2019 in ORF 1 umfassend barrierefrei ausgestrahlt: ORF TELETEXT bietet auf Seite 777 Untertitel für gehörlose und hörbehinderte Menschen an und zusätzlich werden alle Folgen für blinde und sehbehinderte Menschen in einer Audioversion auf der zweiten Tonspur angeboten. Die Emotionen im Ballroom werden durch eine eigene Kommentatorin und einen eigenen Kommentator auch für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Alexandra Kloiber sowie Gregor F. Waltl und Bernd Kainz, die sich als Kokommentatoren ihrer Kollegin abwechseln werden, begleiten ihr Publikum von der Premiere am 15. März bis zum Finale am 10. Mai mit ihrem speziellen Live-Kommentar. Die Aufgabe der beiden Blindenkommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa das Aussehen der Kostüme und die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte. Hörbar werden die Audiokommentare durch Umschalten mit der Fernbedienung auf den zweiten Tonkanal.

