„Eco" über das neue Gemeinnützigkeits-Gesetz, Zukunftstechnologie aus Österreich und das Trendprodukt E-Roller

Am 9. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2

Am Donnerstag, dem 9. Mai 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Eigentum statt Miete: Das bringt das neue Gemeinnützigkeits-Gesetz

Rund 900.000 Wohnungen in Österreich gelten als gemeinnützig, 70 Prozent davon sind Genossenschafts- und Mietwohnungen. Der Vorteil für die Bewohner/innen: Die Mieten sind deutlich günstiger als am freien Markt. Außerdem besteht die Möglichkeit, diese Wohnungen zu kaufen. Das will die Regierung künftig erleichtern. Sie hat nun einen Gesetzesentwurf zur Begutachtung vorgelegt. Diese Woche wird darüber entschieden. Was bedeutet das für die Bewohner/innen von gemeinnützigen Wohnungen konkret und welche Vor- und Nachteile haben die geplanten Änderungen? Bericht: Andrea Ferstl, Bettina Fink.

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie aus Österreich

Selbstfahrende Autos, Roboter im Haushalt, Computer, die dank riesiger Datenmengen denken und lernen können: Die künstliche Intelligenz (KI) ist die wichtigste Technologie der Zukunft. Weltweit wird hier geforscht und entwickelt, vor allem in den USA und China. Europa ist ins Hintertreffen geraten. Aber Start-ups aus Österreich arbeiten erfolgreich an KI-Systemen. Heimische Pioniere zeigen in „Eco“, wie man sich auch als kleiner Player international behaupten kann. Bericht: Jakob Steiner, Hans Wu.

Trendprodukt E-Roller: Stadtflitzer oder Platzverschwender

Seit einem halben Jahr sind sie auf unseren Straßen präsent: Allein in Wien vermieten sechs Anbieter an die 6.000 Elektroroller – ganz unkompliziert per Handy-App. Gesetzlich werden sie wie Fahrräder behandelt. Skeptiker der E-Leihroller beklagen, dass jetzt schon zu viele von ihnen in den Ballungszentren herumstehen. Dazu kommen Sicherheitsbedenken und Zweifel an Lebensdauer und Nachhaltigkeit sowie am Geschäftsmodell. Denn wenn zum Beispiel Google und Uber auf den Roller-Zug aufspringen, wird es eng für die Konkurrenz: Ein Preiskampf steht bevor. Bericht: Werner Jambor.

