"ELTERN für dich": ELTERN und baby-walz bringen gemeinsame Babykollektion heraus

Hamburg/Bad Waldsee (ots) - Der Versandhändler für Babysachen baby-walz und die Medienmarke ELTERN haben gemeinsam eine Kollektion für Babybekleidung entwickelt. Die Partner planen zukünftig zwei Kollektionen pro Jahr herauszubringen, die unter der Marke "ELTERN für dich" im Co-Branding mit der baby-walz-Eigenmarke "Bornino" auf den Markt kommen. Die ersten Produkte sind ab sofort deutschlandweit in allen baby-walz-Filialen und im Onlineshop erhältlich, weitere Vertriebskanäle sind in Planung. Damit bringt ELTERN nach dem Launch der Spielzeugkollektion im Januar die zweite Produktlinie unter der Marke "ELTERN für dich" auf den Markt.

Die Kollektion umfasst 22 Artikel für die Erstausstattung von Säuglingen: von Accessoires wie Dreieckstüchern über Mützen und Söckchen bis hin zu Shirts, Kleidern, Wendejacken und Hosen im Tierprint-Design, in Pastelltönen oder mit Streifenmuster. Das Sortiment besteht zudem aus mehrteiligen Bekleidungssets, die zu kompletten Outfits kombiniert werden können. Alle Artikel sind Oeko-Tex® zertifiziert. Die Preise starten bei 4,99 Euro für das Dreieckstuch oder die Söckchen, ein dreiteiliges Bekleidungsset aus Jacke, Hose und Shirt kostet 24,99 Euro.

Bernd Hellermann, Editorial Director und Geschäftsführer Community of Interest Family: "Mit der Bekleidungskollektion bauen wir das ELTERN-Produktportfolio unter der Marke 'ELTERN für dich' konsequent weiter aus. Perspektivisch wollen wir eine breite Range an qualitativ hochwertigen und einzigartigen Produkten anbieten, die Müttern und Vätern das Leben leichter machen. Für die Babybekleidung freuen wir uns sehr, mit baby-walz einen der erfahrensten und renommiertesten Multichannel-Anbieter als Partner an unserer Seite zu wissen."

Über ELTERN

ELTERN steht für Vertrauen und das seit über 50 Jahren. ELTERN ist Deutschlands führende Medienmarke für alle Themen rund um die Familie. ELTERN begleitet Mütter und Väter, um ihnen das Leben als junge Familie zu erleichtern - mit Tipps, Ideen und Inspiration. Zum Portfolio gehören neben den Magazinen ELTERN und ELTERN FAMILY auch eine Reihe von kostenlosen Sonderheften wie z. B. ELTERN Schwangerschaft, ELTERN Klinikführer und ELTERN Kindergesundheit, die millionenfach über Gesundheitspartner wie Arztpraxen vertrieben werden. Auch im Digitalgeschäft ist der Verlag Gruner + Jahr mit Deutschlands größtem Familienportal ELTERN.de, Deutschlands größter Familiencommunity URBIA.de und Deutschlands größter Namenswebsite VORNAME.com die Nummer eins. Ein stetig wachsendes Portfolio an Lizenzprodukten wie z. B. Spielzeug, Kindermode und Büchern rundet das Angebot ab.

Über baby-walz

Wunderschön und aufregend ist die Geburt eines neuen Familienmitglieds. Um auf die gemeinsame Zukunft perfekt vorbereitet zu sein, bietet baby-walz alles, was werdende Eltern vor und nach der Geburt für den neuen Lebensabschnitt benötigen. Von Erstausstattung über Babykleidung, Produkte für unterwegs und zu Hause bis hin zu Pflegeartikeln und Spielzeug - baby-walz hat alles, was das Herz von frischgebackenen Familien begehrt. Die Bedürfnisse der Kunden stehen absolut im Mittelpunkt und es wird Wert auf Qualität, Fachkompetenz und Beratung gelegt. Besuchen Sie uns unter www.baby-walz.de oder in einer der baby-walz-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

