Wiener Konzerthaus: "Orfeo & Majnun" als interkulturelles Projekt mit 3.000 Teilnehmern

Größtes partizipatives Projekt in der Geschichte des Wiener Konzerthauses bietet umfangreiches Programm

Wien (OTS) - Das interkulturelle Großprojekt "Orfeo & Majnun" verbindet: Es verbindet zwei Sagen aus verschiedenen Kultursphären, Profimusikerinnen und -musiker mit Laien, Menschen jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft, das Wiener Konzerthaus mit der Brunnenpassage und dem WIR SIND WIEN.FESTIVAL der Basis.Kultur.Wien sowie sieben europäische Städte. "Orfeo & Majnun" ist mit über 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das bislang größte partizipative Projekt in der Geschichte des Wiener Konzerthauses. Von den Theatermachern Airan Berg und Martina Winkel initiiert und konzipiert, von der EU gefördert, bereits in Brüssel, Valletta und Aix-en-Provence erprobt, kommt es im Mai und Juni 2019 nach Wien. Es besteht aus drei Teilen: Workshops, Parcours und Musiktheater.

Community-Workshops & Parcours beim StraßenKunstFest am 7. Juni

Liebe, Verlust und Sehnsucht (Love, Loss & Longing) sind die Themen, die sich sowohl im griechischen Mythos "Orpheus und Eurydike" als auch im orientalischen Epos "Leila und Majnun" wiederfinden und das Leitmotiv des gesamten Projekts bilden. In Community-Workshops, die in der ganzen Stadt verteilt sowie in der Brunnenpassage und im Wiener Konzerthaus stattfinden, setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kreativ mit den drei Motiven auseinander. Die Bandbreite reicht von Gesang über Rap, elektronischer Musik und Poetry Slam bis hin zu Tanz, Beatboxing und bildender Kunst. Mit dabei sind u. a. Schulen, Lern- und Jugendzentren, Therapieeinrichtungen, Vereine für Inklusion oder geflüchtete Menschen.

Die Ergebnisse der einzelnen Community-Workshop-Gruppen werden am 7. Juni 2019 ab 15 Uhr im Zuge des Parcours beim von der Brunnenpassage mitgestalteten StraßenKunstFest am Yppenplatz präsentiert und zu einem großen Gesamtkunstwerk vereint. Den dramaturgischen Höhepunkt erwartet das Publikum beim FestKonzert um 20 Uhr. Das gesamte StraßenKunstFest, das am 8. Juni ab 10 Uhr weitergeht, steht heuer unter den Leitthemen Love, Loss & Longing.

Tierbau-Workshops beim WIR SIND WIEN.FESTIVAL vom 31. Mai bis 10. Juni

Eine weitere Parallele der beiden Geschichten sind die wilden Tiere, die mithilfe von Musik und Dichtkunst gezähmt werden. Vom 31. Mai bis 10. Juni 2019 lädt Basis.Kultur.Wien im Rahmen des WIR SIND WIEN.FESTIVALS zu kostenlosen Tierbau-Workshops an verschiedenen öffentlichen Orten wie dem Stadtpark, dem Prater oder dem Arne-Carlsson-Park ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bauen unter Anleitung Schmetterlinge, Delfine oder Raben und lernen, wie man die Tiere bewegt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Musiktheater & Parcours im Wiener Konzerthaus am 10. Juni

Den Abschluss des Projekts, eingeleitet von einem Parcours in den Foyers, bildet die österreichische Erstaufführung des Musiktheaters "Orfeo & Majnun" im Großen Saal des Wiener Konzerthauses am 10. Juni 2019: Orpheus und Eurydike, Leila und Majnun treffen in der Komposition von Moneim Adwan, Howard Moody und Dick van der Harst aufeinander. Das in deutscher, englischer und arabischer Sprache gesungene Musiktheater bringt nicht nur Laien und professionelle Musikerinnen und Musiker gemeinsam auf die Bühne, sondern auch klassische europäische Instrumente mit jenen der orientalischen Kultur zusammen. Beteiligt sind u. a. die Webern Kammerphilharmonie, das Ensemble des Jeunes de la Méditerranée, der Brunnenchor und der Superar-Kinderchor.

Tickets sind erhältlich unter: https://konzerthaus.at/konzert/eventid/56557

Weitere Informationen zum gesamten Projekt sowie alle Termine finden sich unter: https://konzerthaus.at/orfeomajnun

Ende Mai findet ein Pressetermin zum gesamten Projekt statt. Die Einladung folgt.

