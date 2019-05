„Ich hätt‘ gern‘ getanzt...“ im Bezirksmuseum Liesing

Wien (OTS/RK) - Ein vergnüglicher „Querschnitt durch die Geschichte des Musicals“ wird dem Publikum am Freitag, 10. Mai, bei einem Konzert-Abend im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) garantiert gefallen. Im dortigen Festsaal gastieren Isabella Kuess, eine formidable jugendlich-dramatische Sopranistin, und der bewährte Pianist und Conférencier Manfred Hohenberger. Das Motto der um 19.00 Uhr beginnenden Veranstaltung lautet „Ich hätt‘ gern‘ getanzt heut‘ Nacht“. Mitreißende Lieder aus großen Musical-Produktionen wie „My Fair Lady“, „Porgy and Bess“ und „Westside-Story“ stehen auf dem liebevoll arrangierten Programm. Neben dem melodiösen Ohrenschmaus kommt das Amüsement nicht zu kurz. Der Eintritt ist kostenlos. Gegen Spenden der Zuhörerschaft haben die auf ehrenamtlicher Basis aktiven Bezirkshistoriker keinen Einwand. Auskunft: Telefon 869 88 96. E-Mails an den Museumsleiter, Maximilian Stony: bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Isabella Kuess: www.isabellakuess.com/

Pianist Manfred Hohenberger: www.manfredhohenberger.com/

Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at/

Kultur-Termine im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/



