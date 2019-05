UEFA Europa League Halbfinale auf PULS 4: FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt morgen um 20:15 Uhr live

Wien (OTS) - Eintracht Frankfurt konnte im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League gegen die Stars des FC Chelsea ein 1:1 Unentschieden erreichen. Ein Ergebnis, das die Österreicher Adi Hütter und Martin Hinteregger weiterhin vom Einzug ins Finale träumen lässt. Mit dem Schwung der letzten Wochen und einem prall gefüllten Auswärtssektor soll die Sensation gelingen.

Eintracht Frankfurt ist im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League mit dem FC Chelsea auf den erwartet starken Gegner getroffen. Nach einem knappen Remis im Hinspiel mit Chancen auf beiden Seiten, brauchen Adi Hütter und Martin Hinteregger an der Stamford Bridge eine absolute Topleistung und zumindest ein Tor, um sich den Traum vom Finale in Baku zu erfüllen. Mit PULS 4 sind die heimischen Fußballfans wie immer live dabei.



PULS 4 SPORT-Team:



Moderation: Florian Knöchl

Kommentator: Michael Gigerl

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner



