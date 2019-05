SPÖ-Rathausklub und SPÖ-Donaustadt trauern um Gemeinderat aD Rudolf Freinberger

Wien (OTS/SPW-K) - Der SPÖ-Rathausklub und die SPÖ-Donaustadt zeigen sich tief betroffen über das Ableben des ehemaligen Wiener Gemeinderats Rudolf Freinberger. Der Donaustädter wurde 79 Jahre alt. „Rudi kam einen Monat nach Beginn des zweiten Weltkrieges zur Welt. Seine Kindheit prägte seine politische Arbeit nachhaltig. Er setzte sich vor allem dafür ein, dass bei jungen Menschen das Bewusstsein für Demokratie geweckt und gestärkt wurde. Zuerst als Vorsitzender der Jungen Generation Donaustadt und danach als Vorsitzender der Bildung im Bezirk. Zeit seines Lebens war ihm der Start junger Menschen in ein freies und selbstbestimmtes Leben sehr wichtig“, so die Bezirksparteivorsitzende der SPÖ-Donaustadt, Nationalratsabgeordnete Ruth Becher.

„Sein Zugang zu jungen Menschen und sein Engagement im Bereich der Bildung ist einzigartig. Großes Interesse hatte Rudi immer für Kunst und Kultur. Er ist Mitbegründer des Kulturvereins in der Donaustadt. Unser aufrichtiges Beileid und unser tiefes Mitgefühl gilt all seinen Hinterbliebenen“, so Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt und Josef Taucher, SPÖ-Rathausklubvorsitzender.

Zur Person:

Rudolf Freinberger kam 1939 in Mank (Niederösterreich) zur Welt und erlernte den Beruf des KFZ-Mechanikers. Mit 18 Jahren trat er der Sozialistischen Partei bei und war von 1968 bis 1972 Vorsitzender der Jungen Generation Donaustadt. 1977 wurde er Vorsitzender der Bildung in der Donaustadt. Ein Jahr später wurde Rudolf Freinberger in den Wiener Gemeinderat und Landtag berufen.





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at