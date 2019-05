„ZiB spezial“: Gedenkveranstaltung zum Kriegsende in Europa

Am 8. Mai um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Live aus dem Bundeskanzleramt zeigt eine „ZiB spezial“ am Mittwoch, dem 8. Mai 2019, um 12.00 Uhr in ORF 2 die traditionelle „Gedenkveranstaltung zum Kriegsende in Europa“, die diesmal unter dem Motto „Umbruch Aufbruch Europa“ steht. Kommentar: Fritz Jungmayr.

Am 8. Mai 1945 trat die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs in Kraft, damit endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Im Gedenken an die Befreiung von der Naziherrschaft und im Andenken an die Millionen Opfer findet alljährlich im Bundeskanzleramt eine Gedenkveranstaltung der Bundesregierung statt. Hannah Lessing, die Generalsekretärin des Nationalfonds, spricht mit den Zeitzeuginnen Gerda Frey und Helga Kinsky.

Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal beleuchtet Österreichs Verantwortung und das Engagement in Yad Vashem. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache werden Reden halten und der Historiker Manfried Rauchensteiner einen historischen Impuls geben. Die Gedenkstunde wird von „The Philharmonics“ musikalisch umrahmt.

