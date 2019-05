Gudenus: Michael Ludwig stellt sich offen gegen Österreicher und integrierte Migranten

Wien-Bonus im sozialen Wohnbau als Placebo entlarvt

Wien (OTS) - "SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig stellt sich offen gegen Österreicher und integrierte Migranten", kritisiert Wiens gf. FPÖ-Landesparteiobmann und Klubobmann im Nationalrat, Mag. Johann Gudenus, Aussagen Ludwigs zum kommenden Österreicher-Bonus im gemeinnützigen Wohnbau.

"Wir stellen Österreichern endlich den Zugang zu leistbarem Wohnraum sicher. Ein Anrecht, das Michael Ludwig ihnen augenscheinlich weiter vorenthalten will", kritisiert Gudenus. "Der Erhalt einer Genossenschaftswohnung ist in Zukunft auch an erfolgte Integration in unsere Gesellschaft geknüpft. Wenn Michael Ludwig sich dazu nicht bekennen will, dann unterstützt er offen Parallelgesellschaften", setzt Gudenus nach. "Nicht genug, dass der Skandal um die ehemalige WBV-GÖD immer drastischere Kreise zieht. Die SPÖ Wien meldet sich in Gestalt ihres Vorsitzenden jetzt von jedweder verantwortungsvollen Wohnpolitik ab", fordert Gudenus eine Stellungnahme des Wiener Bürgermeisters.

"Der Wien-Bonus ist jetzt endgültig als Placebo-Maßnahme entlarvt. Michael Ludwig bekennt sich weiter zum Massenzuzug in das Wiener Sozialsystem", schließt Gudenus. (Schluss) akra

