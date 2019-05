Nie wieder 08/15 Urlaub - Gäste, Gastgeber und Tourismus 2030

Hotel Innovation Summit in Salzburg

Salzburg (OTS) - Hoteliers müssen nicht nur die Produkte und Dienstleistungen den Bedürfnissen ihrer Gäste anpassen, sondern müssen sich auch den Anforderungen ihrer Mitarbeiter, der Landwirtschaft und Natur stellen. Ein Muss, um den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein, ist die Digitalisierung.

Beim ersten Hotel Innovation Summit in Salzburg werden führende Köpfe der Hotellerie, etablierte Spieler der Branche mit neuen, jungen Innovatoren gemeinsam Wege diskutieren, um den Tourismus in den Alpenregionen in die Zukunft zu führen. Als Gastgeber des ersten Hotel Innovation Summits werden Smart Host und G.A.S. Raum für einen interessanten Austausch mit Branchenexperten wie z.B. Dr. Franz Linser (Trendanalytiker & Board Member Global Wellness Summit), Erich Falkensteiner (Chairman Falkensteiner Michaeler Tourism Group) sowie Leo Hillinger (Winzer, Unternehmer & Business Angel) schaffen.

Neben vielfältigen Workshops wird es eine spannende Podiumsdiskussion geben, welche die Gäste mit innovativen Ideen und Gedankengängen inspirieren soll. Unsere Referenten stehen natürlich auch für Gespräche bereit und freuen sich auf einen Austausch mit Ihnen. Auch die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Frau Elisabeth Köstinger, wird zu diesem Thema ein paar Worte an die Gäste richten.

Wir haben noch ein Kontingent an freien Plätzen für Pressevertreter und wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Datum: 16.05.2019, 16:30 Uhr

Ort: G.A. Service GmbH

Siezenheimer Str. 39, 5020 Salzburg, Österreich

