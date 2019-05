Einloggen, mitspielen, helfen und gewinnen

Am 8. Mai bringt jedes Einloggen auf win2day 50 Cent für das Rote Kreuz

Wien (OTS) - Zum elften Mal setzt win2day, die Spieleseite von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien, heuer am 8. Mai, dem Weltrotkreuztag, ein Zeichen der Menschlichkeit. Für jeden User, der sich am Weltrotkreuztag auf win2day einloggt, spendet win2day dem Österreichischen Roten Kreuz 50 Cent.

Das Engagement für soziale und humanitäre Projekte genießt im Rahmen des Sponso¬rings bei der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe und damit auch bei win2day einen besonderen Stellenwert, seit vielen Jahren besteht eine Partnerschaft mit dem Österreichischen Roten Kreuz.

„In diesem Jahr kommt die Spendensumme wieder dem Integrationsprojekt ,projektXchange‘ zugute“, erklärt Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Generaldirektorin von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien. „Dieses ist sehr wichtig, denn es bietet Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu interkulturellem Verständnis und eröffnet durch persönliches Kennenlernen die Möglichkeit, Vorurteile, Ängste und Konflikte abzubauen und ein gegenseitiges offenes und bereicherndes Miteinander zu fördern.“

Rotkreuz-Präsident Univ.-Prof. DDr. Gerald Schöpfer ergänzt: „Bei projektXchange besuchen ehrenamtliche Botschafter junge Menschen in der Schule, um von ihrer Geschichte und ihren Erfahrungen zu erzählen. Dabei werden Fremde zu Freunden. Ängste und Vorurteile lösen sich meist rasch in Luft auf, wenn man die Augen öffnet und sein Gegenüber als Mensch betrachtet. Besonders am Weltrotkreuztag, den 8. Mai, an dem unser Gründer Henri Dunant Geburtstag feiert, ist uns diese Botschaft wichtig. Herzlichen Dank an win2day und alle User, die mithelfen, den Fortbestand dieser Aktion zu sichern.“

