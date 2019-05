ÖJC-Turnheim ad FPÖ-Neubauer: FPÖ kann nicht recherchieren und verbreitet daher Falschmeldungen

Turnheim: „Herr Neubauer, bevor Sie eine OTS-Aussendung schreiben, lesen Sie die OTS, zum Beispiel OTS053 vom 2.2.2018!“

Wien (OTS) - Es ist schon erschreckend, wie so manche FPÖ-Politiker mit der Wahrheit umgehen. So greift heute FPÖ-Mandatar Werner Neubauer den ÖJC an. In der OTS-Aussendung OTS037 stellt Neubauer über den FPÖ-Parlamentsklub fest, dass der Präsident des Österreichischen Journalisten Clubs (ÖJC) Fred Turnheim nicht gegen den „geplanten Medien-Boykott durch den damaligen Bundeskanzler Kern“ protestiert habe.

Dies ist einfach falsch.

In der OTS053 vom 2.2.2018 kritisierte der ÖJC die Aussperrungspolitik des damals von der SPÖ kommenden Kanzlers.

Im Gegensatz von Herrn Neubauer ist der ÖJC absolut überparteilich und nicht ein Propagandainstrument irgendeiner Partei. „Herr Neubauer, ich gehöre keiner Partei an und bin stolz darauf parteipolitisch unabhängig agieren zu können, aber das werden Sie vermutlich nie verstehen“, sagt Turnheim, der darauf hinweist, dass im Statut des ÖJC die Bildung von politischen Fraktionen untersagt ist.

