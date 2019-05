Das sind die stärksten Makler: Immobilien Magazin veröffentlicht das Maklerranking 2018

Wien (OTS) - Kategorien nach Assetklassen und Bundesländern. Raiffeisen Immobilien als stärkstes Verbundunternehmen, EHL stärkstes Einzelunternehmen, Re/Max stärkster Franchiser. Tendenz geht Richtung Seitwärtsbewegung.

Die Zeit der großen Umsatzsprünge neigt sich langsam ihrem Ende zu, dennoch verbleiben Österreichs Makler, was die Honorarvolumina betrifft, auf hohem Niveau. Das geht aus dem Maklerranking für die Zahlen 2018 hervor, das in der Mai-Ausgabe des Immobilien Magazins erscheinen wird. Gegenüber dem Jahr 2017 gab es nur mehr vereinzelte Zuwächse, bei manchen Maklern mussten leichte Rückgänge verzeichnet werden. Das allerdings bei einer sehr stabilen Gesamtleistung. Mit ein Grund dafür ist – etwa im Investmentbereich – dass große Transaktionen, wie 2017, ausgeblieben waren. Diese Ausfälle konnten aber im mittleren Investmentbereich gut ausgeglichen werden. Außerdem gab es heuer mit 33 Einreichungen so viele Teilnehmer wie noch nie.

Aufgrund besserer Vergleichbarkeit wurde in diesem Jahr erstmals zwischen Einzel-, Verbund- und Franchiseunternehmen sowie Netzwerken unterschieden. Stärkstes Verbundunternehmen ist einmal mehr die Raiffeisen Immobilien, die mit fast 31 Millionen Euro Honororarvolumen ihren Vorjahreswert übertroffen hatte, als stärkstes Einzelunternehmen ging die EHL mit fast 23 Millionen Euro hervor, stärkster Franchiser war Re/Max Austria mit 55,6 Millionen Euro, die ihren Rekordwert vom Vorjahr erneut einstellen konnten. Das Netzwerk Immobilienring, in dem mehrere Einzelunternehmen organisiert sind, kam auf 57,2 Millionen Euro.

Größte Makler Verbund

1.) Raiffeisen Immobilien Österreich

2.) S Real

3.) PlanetHome Immobilien



Größte Makler Einzelunternehmen

1.) EHL Immobilien

2.) Otto Immobilien

3.) Arnold Immobilen

Größte Makler Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

2.) Engel & Völkers Tirol

Netzwerk

1.) Immobilienring

Produktivste Makler Verbund

1.) Raiffeisen Immobilien Österreich

2.) ÖRAG

3.) S Real

Produktivste Makler Einzelunternehmen

1.) Immorohr

2.) EHL Immobilien

3.) JP Immobilien

Produktivste Makler Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

Netzwerk

1.) Immobilienring

Größte Makler Wohnen Österreich Verbund

1.) Raiffeisen Immobilien Österreich

2.) S Real

3.) PlanetHome Immobilien

Größte Makler Wohnen Österreich Einzelunternehmen

1.) EHL Immobilien

2.) ivv

3.) JP Immobilien

Größte Makler Wohnen Österreich Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

2.) Engel & Völkers Tirol

Netzwerk

1.) Immobilienring

Größte Makler Wohnen Miete Österreich Verbund

1.) S Real

2.) ÖRAG

3.) Raiffeisen Immobilien Österreich

Größte Makler Wohnen Miete Österreich Einzelunternehmen

1.) ivv

2.) EHL Immobilien

3.) Rustler Immobilientreuhand

Größte Makler Wohnen Miete Österreich Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

2.) Engel & Völkers Tirol

Größte Makler Wohnen Eigentum Österreich Verbund

1.) Raiffeisen Immobilien Österreich

2.) S Real

3.) PlanetHome Immobilien

Größte Makler Wohnen Eigentum Österreich Einzelunternehmen

1.) EHL Immobilien

2.) Team Rauscher & Finest Homes

3.) JP Immobilien

Größte Makler Wohnen Eigentum Österreich Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

2.) Engel & Völkers Tirol

Die stärksten Makler Büro Österreich Verbund

1.) ÖRAG

2.) Raiffeisen Immobilien Österreich

3.) Immo-Contract

Die stärksten Makler Büro Österreich Einzelunternehmen

1.) Otto Immobilien

2.) EHL Immobilien

3.) JP Immobilien

Die stärksten Makler Büro Österreich Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

Die stärksten Makler Retail Österreich Verbund

1.) ÖRAG

2.) Raiffeisen Immobilien Österreich

3.) Immo-Contract

Die stärksten Makler Retail Österreich Einzelunternehmen

1.) EHL Immobilien

2.) Otto Immobilien

3.) ivv

Die stärksten Makler Büro Österreich Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

Die stärksten Makler Investment Österreich Verbund

1.) ÖRAG

2.) S Real

3.) Immo-Contract

Die stärksten Makler Investment Österreich Einzelunternehmen

1.) EHL Immobilien

2.) Arnold Immobilien

3.) Immorohr

Die stärksten Makler Investment Österreich Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

Die stärksten Zinshausmakler Österreichs Verbund

1.) S Real

2.) Raiffeisen Immobilien Österreich

3.) ÖRAG

Die stärksten Zinshausmakler Österreichs Einzelunternehmen

1.) EHL Immobilien

2.) Arnold Immobilien

3.) Immorohr



Die stärksten Zinshausmakler Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

Stärkste Makler Investment ohne Zinshaus Verbund

1.) ÖRAG

2.) Immo-Contract

Stärkste Makler Investment ohne Zinshaus Einzelunternehmen

1.) EHL Immobilien

2.) Arnold Immobilien

3.) Fischer, Hörnisch Immobilien

Stärkste Gewerbemakler Österreich Verbund

1.) Raiffeisen Immobilien Österreich

2.) Immo-Contract

3.) ÖRAG

Stärkste Gewerbemakler Österreich Einzelunternehmen

1.) Otto Immobilien

2.) Real360 Immobilien

3.) EHL Immobilien

Stärkste Gewerbemakler Österreich Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

2.) Engel & Völkers Tirol



Stärkste Grundstücksmakler Österreich Verbund

1.) Raiffeisen Immobilien Österreich

2.) S Real

3.) Immo-Contract

Stärkste Grundstücksmakler Österreich Einzelunternehmen

1.) EHL Immobilien

2.) Arnold Immobilien

3.) Otto Immobilien

Stärkste Grundstücksmakler Österreich Franchise-Unternehmen

1.) Re/Max Austria

2.) Engel & Völkers Tirol

