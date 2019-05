Freier Eintritt im Haus der Geschichte Österreich (hdgö) am 8. Mai 2019

In Erinnerung an das offizielle Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom NS-Terrorregime lädt das hdgö am 8. Mai 2019 bei freiem Eintritt in die Neue Burg ein.

Wien (OTS) - Das Haus der Geschichte Österreich kann am 8. Mai 2019 von 10 - 19 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Nachmittags finden Sonderführungen zu den Themen „Der Ruf nach dem starken Mann. Demokratie in Bedrängnis“ (14.30 Uhr) und „Kriegsende 1945: Gewalt und Befreiung“ (16.30 Uhr) statt. Interessierte können – verlängert bis 19.00 Uhr – die Ausstellungen "Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918" sowie "Alma und Arnold Rosé – Nur die Geigen sind geblieben"(nur noch bis 12. Mai 2019) besuchen um anschließend am Fest der Freude am Heldenplatz teilzunehmen (19.30 Uhr).



Sonderführungen

14.30 Uhr: Der Ruf nach dem starken Mann. Demokratie in Bedrängnis.

Themenführung mit Markus Fösl

16.30 Uhr: Kriegsende 1945: Gewalt und Befreiung.

Kuratorenführung mit Georg Hoffmann



Führungspauschale: € 4 / erm. € 2 pro Person, begrenzte TeilnehmerInnenzahl, Tickets an der Museumskassa.



Pressefotos und Texte zum Haus der Geschichte Österreich Hier downloaden

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela Zach, MA

Tel: +43 (0)1 53410-815, Email: michaela.zach @ hdgoe.at

Elke Weilharter MAS, MAS, akad. MAFO

Tel: +43 (0)1 522 59 39, elke.weilharter @ skyunlimited.at