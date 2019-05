Aviso Grüne Wien: 8. Mai Tag der Befreiung – Kranzniederlegung am Morzinplatz

Wien (OTS) - Am 8. Mai 1945 kapitulierte das nationalsozialistische Regime. Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, gedenken wir der Opfer des nationalsozialistischen Terrors. In einer feierlichen Zeremonie legen wir am Denkmal der Opfer der Gestapo einen Kranz nieder.

Es sprechen u.a.:

Raimund Fastenbauer, Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde

Hannah Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus

Birgit Hebein, Spitzenkandidatin Grüne Wien

David Ellensohn, Klubobmann Grüne Wien

Monika Vana, EU-Abgeordnete

Wann: Mittwoch 8.5. 2019, 10:00 Uhr

Wo: Morzinplatz, 1010 Wien

Am Abend desselben Tages laden wir zum Fest der Freude am Heldenplatz.

8. Mai - FEST DER FREUDE

Bereits zum 7. Mal geben die Wiener Symphoniker unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 8. Mai ein Festkonzert am Heldenplatz - sie anlässlich der Befreiung Österreichs vom nationalsozialistischen Terror.

Weitere Informationen und Programm: www.festderfreude.a t

Wann: Mittwoch 8.5., 19:30 Uhr

Wo: Heldenplatz, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!





