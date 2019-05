NÖGKK: Lungengesundheit im Fokus

Vorträge, Workshops und Gesundheits-Checks rund um die Lunge: bei 40 Personen Lungenfunktion nicht ausreichend

St. Pölten (OTS) - Die Lunge gehört zu den lebenswichtigsten Organen im menschlichen Körper. Was der Lunge gut tut, welche Erkrankungsrisiken es gibt und was man zu einer gut funktionierenden Atmung beitragen kann, stand beim speziellen Gesundheitstag der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) am 3. Mai 2019 im Congress Casino Baden im Fokus. NÖGKK-Generaldirektor Mag. Jan Pazourek und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig überzeugten sich vor Ort vom breiten Gesundheits-Mix.

Highlight war eine Gesundheitsstraße mit einer Reihe von speziellen Checks rund um die Lungengesundheit. Diese reichten von einer Ergometrie über eine Atem- und Lungenfunktionsmessung bis zu einer Hautanalyse, einem Smozerlyzertest und Biofeedback. 114 Besucherinnen und Besucher ließen ihre Lungenfunktion testen, dabei wurde 40 Personen eine weiterführende Abklärung empfohlen.

Großen Anklang fanden die Workshops mit Atem- und Bewegungsübungen, Lachen, Singen sowie Lungen-Qi Gong. Lungenerkrankungen und deren Vorbeugung standen bei Fachvorträgen im Mittelpunkt. Das NÖGKK-Klinikum Peterhof stellte sein pulmologisches Reha-Angebot vor; die Anatomie der Lunge sowie erste Hilfe bei Atemwegserkrankungen wurden vom Roten Kreuz präsentiert. Abgerundet wurde der Lungengesundheitstag durch eine Info- und Beratungszone.

