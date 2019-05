Presseeinladung: Außenministerin Karin Kneissl trifft slowenischen Außenminister Miro Cerar in Going

Einladung zum Pressetermin im Hotel Stanglwirt am Dienstag, den 07. Mai 2019, um 11:00 Uhr

Wien/Going am Wilden Kaiser (OTS) - Am Dienstag, den 07. Mai 2019, trifft Außenministerin Karin Kneissl den stellvertretenden Premierminister und Außenminister der Republik Slowenien Miro Cerar zu einem Arbeitsgespräch in Going am Wilden Kaiser. Themen des Gesprächs sind die Lipizzanerzucht als immaterielles Kulturerbe, die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Slowenien sowie die Zusammenarbeit in außenpolitischen Fragen.

Am Rande des Treffens findet um 11:00 Uhr ein Pressetermin in englischer Sprache im Hotel Stanglwirt statt. Zu diesem Termin laden wir interessierte Medienvertreter/innen herzlich ein.

Zeit: 07. Mai 2019, 11:00 Uhr

Ort: Hotel Stanglwirt, Kaiserweg 1, Going am Wilden Kaiser

Um Eintreffen bis spätestens 10:45 Uhr wird gebeten.

Bitte übermitteln Sie folgende Daten bis spätestens Montag, 6. Mai 2019, 17:00 Uhr per E-Mail an pk-anmeldungen @ bmeia.gv.at :

Titel: Karin Kneissl trifft slowenischen Außenminister Miro Cerar am 07.05.2019, 11:00

Vorname

Nachname

Medium

E-Mail-Adresse

Sie werden außerdem ersucht, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt:

BMEIA

Presseabteilung

Tel.:+43 (0) 50 1150-3320, Fax:+43 (0) 50 1159-204

pk-anmeldungen @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at