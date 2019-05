Cristiano Ronaldo stellt im Rahmen des "Free Comic Book Day" am 04. Mai das Comic-Buch "Striker Force 7" vor

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Der größte Superstar der Welt wird nun auch der nächste große Superheld der Welt! Cristiano Ronaldo, der legendäre Superstar-Sportler, hat im Rahmen des "Free Comic Book Day" über Comic-Buch-Einzelhändler im ganzen Land dieses Wochenende sein erstes Comic-Buch für "Striker Force 7" veröffentlicht.

~ Schließt Vertrag über drei Bildroman-Bücher mit über acht Territorien in Europa ~

Angeführt von Cristiano, muss eine bunte Crew superstarker Agenten aus aller Welt die Erde vor der Vernichtung bewahren - vorausgesetzt, Cristiano kann ihnen beibringen, wie man als Team zusammenarbeitet! Sie sind hier, um die Erde zu retten, doch wer wird sie voreinander retten!?

"Ich war schon immer ein Fan von Superhelden und freue mich sehr, mithelfen zu können, diese neue Zeichentrickserie zu entwickeln", so Cristiano Ronaldo. "So, wie der Fußball Kulturen und Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringt, glaube ich, dass auch tolle Zeichentrickfiguren und Helden dies können. Ich freue mich deshalb ungemein, diese Leidenschaften für Fußball und Superhelden über dieses Projekt zusammenbringen und mit meinen Fans teilen zu können."

Striker Force 7 ist eine neue Geschichte, die von Cristiano Ronaldo und dem Superhelden-Schöpfer Sharad Devarajan geschrieben wurde, und das Comic-Buch basiert auf der derzeit in Produktion befindlichen Zeichentrickserie. Cristiano und Devarajan sind ausführende Produzenten der Zeichentrickserie - neben Diego Guarderas von VMS Communications, dem Team von Polaris Sports und Jeevan J. Kang, Executive Vice President, Bereich "Creative", bei Graphic India.

Die Sonderausgabe zum "Free Comic Book Day" wurde vom Zeichentrickautor Merill Hagan geschrieben und von Jeevan J. Kang illustriert. Für Cristianos Millionen von Fans sind unter StrikerForce7.com in limitierter Auflage nun auch besondere Einbandvarianten des Buches erhältlich.

Über das "Free Comic Book Day"-Special hinaus haben Cristiano und Devarajan auch einen Verlagsvertrag für acht Territorien in Europa geschlossen. Dieser sieht vor, eine Reihe von drei originellen Bildromanen basierend auf deren Figuren zu veröffentlichen, wobei das erste Buch später in diesem Jahr auf den Markt kommt.

Zusätzliche Informationen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, finden Sie unter www.strikerforce7.com.

INFORMATIONEN ZU GRAPHIC INDIA

GRAPHIC INDIA ist ein auf Figuren aufbauendes Unterhaltungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Hauptfiguren, Comics und Geschichten über mobile und digitale Plattformen konzentriert. Über sein preisgekröntes kreatives Zeichentrickstudio in Indien will Graphic India bleibende Geschichten und Helden erschaffen, die die Phantasie und Inspiration einer neuen globalen Generation von Jugendlichen in aller Welt beflügeln. www.graphicindia.com

