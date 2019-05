Wölbitsch/Schwarz: Wiener Schulen müssen ein sicherer Ort für Lernen und Lehren sein

Stadtregierung muss handeln - Flächendeckender und verpflichtender Anti-Gewalt-Präventionsunterricht als wesentlicher Schritt gefordert

Wien (OTS) - „Die Fälle von Gewalt in Wiener Schulen reihen sich aneinander, doch die Wiener Stadtregierung schaut tatenlos zu. Wie viel muss noch passieren, ehe Rot-Grün endlich handelt?“, so neue Volkspartei Bildungssprecherin Sabine Schwarz, die festhält: „Die Wiener Schulen müssen ein sicherer Ort für Lernen und Lehren sein, hier muss gehandelt werden.“



Für Stadtrat Markus Wölbitsch zeigt sich ein klares Bild der Untätigkeit der rot-grünen Regierung. „Gewalt in der Schule ist keine neue Problematik. Doch mehr als halbherzige Maßnahmen kann der Wiener Bildungsstadtrat Czernohorszky nicht vorweisen. Rot-Grün darf nicht länger zuwarten.“



Die neue Volkspartei hat ihre Maßnahmen gegen Gewalt an der Schule bereits präsentiert, es liege alles auf dem Tisch und müsse nur umgesetzt werden. „Ein wesentlicher Schritt ist die Umsetzung von flächendeckenden und verpflichtenden Anti-Gewalt-Präventionsunterricht an den Wiener Schulen, analog zur Verkehrserziehung“, fordert Schwarz und abschließend: „Die Anwendung jeglicher Form von Gewalt ist inakzeptabel und darf in der Schule keinen Platz haben.“

