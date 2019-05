Mit LEGO Star Wars[TM] BOOST spielend programmieren lernen

München (ots) - Mit dem neuen Set LEGO Star Wars[TM] BOOST Droide können Star Wars Fans R2-D2 programmieren und auf Erkundungsfahrt schicken

Die LEGO Gruppe präsentiert das neue LEGO Star Wars BOOST Set - erhältlich ab dem 4. Oktober 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. R2-D2, Gonk- oder Maus-Droide: Kleine und große Star Wars Fans haben bei diesem Set die Wahl, welchen der drei legendären Star Wars Droiden sie bauen und im Anschluss mit der intuitiven LEGO BOOST App und dem kinderleichten Programmierprogramm per Bluetooth-Steuerung auf Erkundungsfahrt quer durch das Wohnzimmer schicken möchten.

Erstmals ist die LEGO BOOST Programmierungstechnologie, mit der Grundkenntnisse und Prinzipien des Programmierens spielerisch erlernt werden, in ein Lizenzprodukt integriert. Star Wars Fans bauen die Droiden - oder auch selbst erdachte Modelle - und setzen anschließend den im Set enthaltenen Bluetooth-gesteuerten LEGO Move Hub in eines der Modelle ein. Mithilfe der intuitiven Drag-and-Drop-Programmierungsumgebung, die für das neue Set komplett überarbeitet und an das Star Wars Universum angepasst wurde, wird das gebaute Modell zum Leben erweckt. Mit einfachen Befehlsblöcken in der kostenlosen LEGO BOOST App aktivieren und mobilisieren Kinder ihren Droiden und programmieren unterschiedliche Verhaltensweisen, um ihr Modell fernzusteuern. Über 40 Missionen, die zusätzlich in der App enthalten sind, liefern ihnen weitere Inspirationen.

Das programmierbare Set LEGO Star Wars BOOST Droide ist jüngstes Beispiel für das kontinuierliche Bestreben der LEGO Gruppe, mit innovativen Produkten Kinder zum spielerischen Lernen und Experimentieren zu motivieren. Beim Spielen mit den LEGO Star Wars Droiden erlernen sie nicht nur wichtige Programmiergrundlagen, sondern verbessern gleichzeitig ihre Kreativität, ihr kritisches Denkvermögen, ihre Problemlösungskompetenzen sowie Kommunikationsfähigkeiten. "In dieser sich stetig wandelnden Gesellschaft sind immer mehr Schlüsselkompetenzen gefragt. Die MINT-Fähigkeiten sind unerlässlich, Kindern bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu helfen. Der Grundstein für diese Fähigkeiten wird bereits im Kindesalter gelegt, und wir möchten diese durch LEGO BOOST und das damit verbundene kreative und intuitive Programmieren unterstützen", so Julia Goldin, Chief Marketing Officer der LEGO Gruppe.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird das LEGO Star Wars BOOST Set am 4. Oktober 2019 lanciert.

LEGO Star Wars[TM] BOOST Droide Produktdetails:

- Das Set enthält einen Farb- und Abstandserkennungssensor sowie

einen interaktiven Motor und einen Bluetooth-Move-Hub, der in

das jeweilige Droiden-Modell eingesetzt wird.

- Mit den insgesamt 1.177 Elementen können alle drei Droiden

R2-D2, Gonk- und Maus-Droid gleichzeitig gebaut werden. Jedes

Modell verfügt über individuelle Fähigkeiten und

Charaktereigenschaften sowie authentische Star Wars Sounds und

Musik, die mittels der LEGO BOOST App aktiviert werden.

- Die kostenlose LEGO BOOST Star Wars[TM] App ist für ausgewählte

iOS-, Android- und Fire-Geräte verfügbar. Über den in den

Droiden eingesetzten Bluetooth-gesteuerten Move Hub wird das

Modell mithilfe der App und der intuitiven

Drag-and-Drop-Programmierung aktiviert. Außerdem dienen über 40

Missionen in der App zur Inspiration, um verschiedene

Tätigkeiten mit den Droiden auszuführen.

- R2-D2 ist 20 cm hoch und 14 cm breit. Der LEGO Gonk-Droid ist 18

cm hoch, 9 cm breit und 16 cm lang. Der LEGO Maus-Droid ist 14

cm hoch, 9 cm breit und 17 cm lang.

- 75253 LEGO Star Wars[TM] BOOST Droide Bauset: 199,99 Euro UVP*,

249,00 CHF UVP* (*unverbindliche Preisempfehlung)

