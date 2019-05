FP-Krauss: Stadtrat Jürgen Czernohorszky ist rücktrittsreif

Bildungspolitisches Totalversagen auf jeder Ebene sichtbar

Wien (OTS) - „Bildungsstadtrat Czernohorszky ist rücktrittsreif“, konstatiert der Bildungs- und Jugendsprecher der Wiener FPÖ, Stadtrat Maximilian Krauss.

„Der ‚Runde Tisch gegen Gewalt an Schulen’ war offenbar ein Ablenkungsmanöver des unter Zugzwang geratenen Bildungsstadtrates“, höhnt Krauss. Das Ergebnis dieser „Pseudooffensive“ waren drei jämmerliche Broschüren zum Thema Gewalt an Schulen und eine schlecht besetzte Telefonhotline für notleidende Lehrer und Lehrerinnen. Der gerade erst publik gewordene Angriff auf einen Lehrer an der HTL – Ottakring beweist, dass es geradezu gemeingefährlich war anzunehmen, dem Problem mit ein paar derart schwachen Maßnahmen Herr zu werden.

„Die Schule muss ein Ort der Sicherheit und des Miteinanders sein. Wir benötigen dringend einen Bildungs- und Integrationsstadtrat, welcher mit seiner Funktion nicht heillos überfordert und mutig genug ist, Missstände anzuprangern und zudem willens ist, sich an Vereinbarungen mit dem Bund zu halten“, so Krauss. Die Rede ist vom vielzitierten Kopftuchverbot in Kindergärten, welches bis heute von Czernohorszky nicht sinnvoll umgesetzt wird.

„Wir fordern Czernohorszky auf, den Platz für eine kompetentere Person freizumachen, welche keine Vogelstrauß-Politik betreibt - das wäre im Sinne aller Lehrer und Lehrerinnen, Eltern sowie Schüler und Schülerinnen“, so Krauss abschließend. (schluss) lps

