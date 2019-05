ACHTUNG, Verschiebung auf 12. Mai! Umbenennung des Bundeskanzleramts in „Armutskanzleramt“

Bundesregierung für schlimmstes Armutsverschärfungspaket der Zweiten Republik verantwortlich

Wien (OTS) - SOS Mitmensch setzt ein Zeichen gegen die mutwillige Verschärfung der Armut in Österreich. Mit dem Beschluss der „Sozialhilfe neu“ wurden massive Kürzungen bei armutsbetroffenen Menschen verabschiedet. Aus diesem Anlass veranstaltet SOS Mitmensch am Sonntag, den 12. Mai, um 11.00 Uhr eine Zeremonie am Ballhausplatz, bei der das Schild „Bundeskanzleramt“ durch das Schild „Armutskanzleramt“ ersetzt wird. Reden werden u.a. gehalten von: Barbara Prettner (Leiterin des Autonomen Frauenhauses Neunkirchen), Stephan Schulmeister (Ökonom), Daniela Brodesser (Aktivistin gegen Stigmatisierung bei Armut), Alexander Pollak (Sprecher von SOS Mitmensch)

Wann: Sonntag, 12. Mai, 11.00 Uhr

Wo: Ballhausplatz, 1010 Wien

