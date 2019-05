„Grätzel goes Europe“ - Bezirkstour zur Europawahl

Europäische Bewegung Österreich und European Public Sphere bringen Europa in die Wiener Bezirke Simmering, Favoriten, Meidling und Leopoldstadt

Wien (OTS) - Mit der Diskussionsserie „Grätzel goes Europe“ bringen die Europäische Bewegung Österreich (EBÖ) - Österreichs überparteiliche Plattform der pro-europäischen Kräfte in Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft - und die Initiative European Public Sphere Europa in die Wiener Bezirke: Österreichische Kandidatinnen und Kandidaten für das Europaparlament diskutieren unter einer offenen Holzkuppel mit Vertretern der Bezirke sowie Bürgerinnen und Bürgern über ihre Zukunftsvision für die EU. "Es liegt an uns allen mitzuentscheiden, wer Europa und damit jede und jeden von uns in die Zukunft führt", so EBÖ-Präsident Jörg Leichtfried.



Österreichische EU-Kandidaten diskutieren mit Bürgern ihre Zukunftsversion für Europa



Die Auftaktveranstaltung von "Grätzel goes Europe" findet am Samstag, den 4. Mai von 10 bis 12 Uhr am Enkplatz (Simmering) mit den EU-Kandidatinnen Monika Vana (Grüne), Nini Tsiklauri (Neos) und Marion Krainer (1Europa) sowie mit EBÖ-Präsident Jörg Leichtfried (stv. Klubobmann der SPÖ) und dem Nationalratsabgeordneten Harald Troch (SPÖ Simmering) statt.

Auftakt am 4. Mai - weitere Termine am 11., 18. und 23. Mai

Danach macht „Grätzel goes Europe“ am 11. Mai in Favoriten Station (Columbusplatz, 10 bis 12 Uhr), am 18. Mai in Meidling (Meidlinger Hauptstraße 12-14, 10 bis 12 Uhr) sowie am 23. Mai bei weXelerate in der Leopoldstadt (Praterstraße 1, 17 bis 19 Uhr).

Mit dabei sind unter anderen die EU-Kandidaten Lukas Mandl (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Claudia Gamon (Neos) und Sarah Wiener (Grüne). Ziel der Diskussionsserie ist, dass möglichst viele Menschen am 26. Mai zur Europawahl gehen und so über die EU von morgen mitbestimmen - Motto: Diesmal wähle ich - GEMEINSAM sind wir EUropa!"(ebö)

Rückfragen & Kontakt:

Europäische Bewegung Österreich

E: office @ eb-austria.eu

I: www.eb-austria.eu