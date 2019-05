Sanierung gescheitert: Charles Vögele stellt Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens

Graz (OTS) - Die Charles Vögele (Austria) GmbH (CVA) brachte heute beim Landesgericht Graz den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens ein. Gründe sind Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit.

Über das Vermögen von CVA wurde bereits am 31.07.2018 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, welches mit gerichtlichem Beschluss vom 07.11.2018 durch einen rechtskräftig bestätigten Sanierungsplan aufgehoben wurde. Im Zuge dieses Sanierungsverfahrens wurde das Filialnetz unter Ausnutzung der insolvenzrechtlichen Auflösungsprivilegien reduziert. Ziel war es, das Unternehmen mit Unterstützung des neuen Gesellschafters, der u.a. die Warenversorgung im Umfang von EUR 15 Mio sichergestellt hat, zu restrukturieren und für einen strategischen Partner, mit einem langfristigen Interesse attraktiv zu machen. Leider sind die Verkaufsverhandlungen trotz intensivster Bemühungen nunmehr gescheitert, womit die kurz- und mittelfristige Warenversorgung für die verbleibenden 57 Filialen nicht mehr im erforderlichen Ausmaß sichergestellt werden konnte.

Das Unternehmen soll nun im Zuge des Insolvenzverfahrens abgewickelt werden. Betroffen sind 394 Mitarbeiter, davon 30 in der Zentrale. Vorrangiges Ziel ist es, für die 394 Dienstnehmer durch die rasche Übertragung geschlossener bzw. zu schließender Filialen einen neuen Arbeitgeber zu finden. Der Liquidationsprozess wird nunmehr mit dem zu bestellenden Masseverwalter abzustimmen sein.

Über Charles Vögele (Austria) GmbH:

Der Unternehmensgegenstand der CVA liegt im Einzelhandel von Modeartikeln. Das Sortiment umfasst Damen-, Herren- und Kindermode, sowie Schuhe und Accessoires. Aktuell wird über Österreich verteilt ein Netz von 57 Filialen betrieben. Die Filialen befinden sich vorwiegend in Fachmarkt- und Einkaufszentren sowie in Stadtlagen. Die Zentrale befindet sich in Kalsdorf bei Graz.

