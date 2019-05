Digitalisierung der Steuerberater – Erste TaxTech Konferenz Österreichs

Wien/Graz/Linz/St. Pölten/Salzburg/Klagenfurt (OTS) -



Digitalisierung der Steuerberater – Erste TaxTech Konferenz

Österreichs



Wie wird die Digitalisierung die Steuerberatung verändern? Ein

geballter Tag mit dem prominenten Who is Who der Digitalisierung aus

Corporate und Tax. Diskutieren Sie mit uns die Chancen und Risiken

der digitalen Veränderung und TaxTech heute und in der Zukunft - ua.

mit OMV, A1, BM Finanzen, Big 4s etc.



Datum: 15.5.2019, 08:30 - 18:30 Uhr



Ort:

Park Hyatt Vienna

Am Hof 2, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz,

Seinfeld Professionals Infrastruktur GmbH & Co KG,

Tel + 43 (0) 1 715 11 15 oder M + 43 (0) 6649747272,

event @ taxtech.at, www.taxtech.at