MANZ kauft Anteile von Wolters Kluwer zurück

Marktführender Fachverlag und Informationsanbieter wieder zur Gänze in österreichischem Familienbesitz [English version below]

Wien (OTS/MANZ) - Wien (MANZ), im Mai 2019 – Die Eigentümerfamilien Stein und Fliri haben die Anteile, die der niederländische, börsennotierte Konzern Wolters Kluwer B.V. seit 1997 an der MANZ’schen Verlags- und Universitätsbuchhandlung gehalten hatte, rückwirkend zum 1.1.2019 zurückgekauft. Damit endet eine fast 25-jährige strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.

„Wir bedanken uns bei Wolters Kluwer für die vertrauensvolle Kooperation und die Einblicke, die wir dadurch gewinnen konnten. Sie werden uns auch in Zukunft nützen, um unseren österreichischen Weg der Digitalisierung konsequent weiter zu gehen“, sagt Gruppen-CEO Mag. Susanne Stein-Pressl.

MANZ ist der größte österreichische Fachinformationsanbieter im Segment Recht–Wirtschaft–Steuern. Zuletzt gelang mit dem Launch der „anwaltssicheren“ MANZ Cloud ein bemerkenswerter Schritt auf dem Weg der Digitalisierung der Kundenprozesse.

MANZ repurchases shares from Wolters Kluwer

Leading specialist publisher and provider in information services 100% in Austrian family ownership again

The owners of MANZ, the Stein and Fliri families, have repurchased the shares of MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung held by Dutch listed company Wolters Kluwer B.V., who have held the shares since 1997. The purchase of the shares took place with with retroactive effect to 1.1.2019. This terminates a nearly 25-year-long strategic alliance between both companies. “We would like to thank Wolters Kluwer for their trust and cooperation as well as for the valuable insights we gained from them during our alliance. They will continue to help us in pursuing our Austrian path of digitalization“, says Group CEO Susanne Stein-Pressl.

MANZ is Austria‘s leading specialist in information services and solutions for professionals in the legal, tax and economic sectors. The recent launch of the „attorney-secure“ MANZ Cloud has been a remarkable step forward in digitalizing customer processes.

