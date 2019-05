younion-VdF-Talk: Der Fußballprofi in Österreich – Bettler oder Millionär?

Hochkarätige Diskussionsrunde am 8. Mai 2019 mit Studienpräsentation

Wien (OTS) - An den Stammtischen herrscht oft die Meinung, dass „Fußballer ja eh alle Millionäre sind“. Aber ist das wirklich so? Wie viel verdienen Fußballer in Österreich? Wie viele haben wirklich nach ihrer Karriere „ausgesorgt“?

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben VertreterInnen der Vereinigung der Fußballer (VdF), einer Fachgruppe der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, alle Teams der tipico-Bundesliga und HPYBET 2. Liga besucht und Fragebogen verteilt.

Zu diesen Faktoren wurden Fragen gestellt:

Wirtschaftliche Bedingungen

Ausbildung

Social Media Verhalten

Versicherungen

Vertragsverhältnisse

Karriere nach dem aktiven Sport

psychologischer Faktor

Fanverhalten

Vorsorgemodell

Alle Spieler aus der 1. und 2. Liga nahmen an der (anonymen) Umfrage teil, die von der Agentur „Stefan Donaczi Public Relations & CI“ betreut wurde. Aus den Daten entstand die umfangreichste Studie zum Profifußball in Österreich, die es je gegeben hat.

Am 8. Mai 2019 werden erste Auszüge dieser Studie im Rahmen des 8. VdF-Talks präsentiert und anschließend von einer hochkarätigen Runde besprochen.

Unter der Leitung von PETER RIETZLER (Chefredakteur LAOLA1.at) diskutieren:

BERNHARD ACHITZ, Leitender Sekretär ÖGB

CHRISTIAN EBENBAUER, Vorstand Österreichische Fußball Bundesliga

ANDREAS IVANSCHITZ, Ex-Internationaler und Ex-Team-Kapitän

MANUEL ORTLECHNER, Fußballexperte und Ex-Champions-League Teilnehmer

GEORG PANGL, Generalsekretär European Professional Football Leagues (EPFL)

MICHAEL LIENDL, aktueller Topscorer tipico- Bundesliga

PROGRAMM

18:00 Uhr: Eintreffen der Gäste

18:30 Uhr: Impulsreferat von Gernot Baumgartner, VdF

19:00 Uhr: Podiumsdiskussion zum Thema

20:45 Uhr: Buffet und Übertragung des Champions-League-Semifinals Ajax - Tottenham

Die Diskussion wird live auf LAOLA1.tv ab 18:30 Uhr und auf ORF Sport + ab 19:00 Uhr übertragen.

