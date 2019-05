Und Action! Dreharbeiten zu knapp 1.500 Minuten ORF-Krimispannung

Neues von „Die Toten vom Bodensee“, „Soko Donau“ und „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Von Ost nach West, von Wien nach Vorarlberg – auf knapp 1.500 Minuten beste Krimispannung darf sich das ORF-Fernsehpublikum wieder freuen, wenn die erfolgreichsten Ermittlerteams derzeit vor der Kamera und auch schon bald wieder im TV im Einsatz sind. Ein „Fluch aus der Tiefe“ (Teil 10) und „Der Blutritt“ (Teil 11) werden für Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin zu zwei Krimis um „Die Toten vom Bodensee“. Während das „Soko“-Team um Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow und Brigitte Kren entlang der Donau 16 neue Fälle der 15. Staffel ins Visier nimmt, gehen Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger 13-mal in Kitzbühel auf Spurensuche. Auf dem Dienstplan dieser 19. Saison steht mit dem 250. Fall auch ein großes Jubiläum.

Zwei neue Krimis um „Die Toten vom Bodensee“

In Lindau, Bregenz und Umgebung entstehen seit Dienstag, dem 16. April, der zehnte („Fluch aus der Tiefe“) und elfte („Der Blutritt“) Film der ORF/ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“. In Anlehnung an die Legende des „Pestpfennings“ wird der „Fluch aus der Tiefe“ (Teil 10) dem Finder eines Schatzes von 273 Goldmünzen aus dem Bodensee zum Verhängnis. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht außerdem der legendäre „Blutritt“ (Teil 11) im oberschwäbischen Weingarten, der als größte Reiterprozession Europas gilt. Neben Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin als deutsch-österreichischem Ermittler-Duo spielen wieder Hary Prinz, Stefan Pohl, Peter Kremer, Raphael von Bargen und Christopher Schärf. In Episodenrollen stehen für „Fluch der Tiefe“ u. a. Julia Franz Richter, Pia Hierzegger, Aglaia Szyszkowitz und Laurence Rupp vor der Kamera. Regie führt erneut Michael Schneider nach Drehbüchern von Timo Berndt. Die Dreharbeiten dauern bis Mitte Juni. Zu sehen sind die beiden neuen Krimis voraussichtlich 2020 in ORF 2.

„Die Toten vom Bodensee – Fluch aus der Tiefe“ (Teil 10):

„Der Bregenzer Pestpfenning ist keine Legende“, ruft ein Taucher, als er einen Schatz aus dem Bodensee birgt und eine Menge alter Münzen aus Algen, Sand und Muscheln befreit. Kurze Zeit später wird er am Ufer auf einer Bank sitzend tot aufgefunden. Sein Mund ist zugenäht, eine Münze findet sich darin. Für Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und ihren Kollegen Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) ist klar, dass der Täter die Bregenzer Geschichte kennen muss: Goldtaler wurden von der Kirche geprägt, um Hexen zu besänftigen und sich einen Rückgang der Pest zu erkaufen. Handelt es sich tatsächlich um einen „Fluch aus der Tiefe“, oder spielt hier jemand nur ein doppeltes Spiel?

„Die Toten vom Bodensee – Der Blutritt“ (Teil 11):

Beim legendären „Blutritt“ mit mehr als 3.000 Pferden wird Marlene (Stefanie von Poser) von einer Armbrust angeschossen. Sie überlebt, muss aber in ein künstliches Koma versetzt werden. Ihr Sohn Oliver (Marlon Boess) ist erst vor Kurzem an den Bodensee zurückgekehrt: Die Familie gab ihm die Schuld am Tod seiner Patentante, die drei Jahre zuvor gemeinsam mit einem wertvollen Rennpferd ums Leben kam. Doch Marlene glaubte, das Pferd beim Blutritt gesehen zu haben – unmittelbar vor dem Anschlag auf sie. Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) gehen dem Rätsel um das mysteriöse Tier und den Verhältnissen von Macht und Gier in der Pferdewelt auf den Grund.

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Rowboat Film- und Fernsehproduktion in Koproduktion mit der Graf Filmproduktion, dem ZDF und dem ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria und dem Land Vorarlberg.

Die „Soko Donau“ ermittelt in 16 neuen Folgen

Ein gefährlicher Angelausflug, Geocaching mit fatalen Folgen, seltsame Blumengrüße, ein jugendlicher Selbstmordplan und eine außer Kontrolle geratene Geldwäsche-Pokerrunde beschäftigen die „Soko Donau“, wenn die Dreharbeiten zur 15. Staffel des ORF-Erfolgskrimis seit Dienstag, dem 23. April, auf Hochtouren laufen. Für Recht und Ordnung sorgen auch diesmal wieder Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic. In Episodenrollen (erster Drehblock) sind u. a. Simone Fuith, Simone Heher, Edita Malovčić, Simon Morzé und Sabrina Reiter zu sehen. Regie bei den 16 neuen Folgen führen Sascha Bigler, Sarah Wassermair, Holger Barthel, Sophie Allet-Coche, Holger Gimpel und Olaf Kreinsen. Die Drehbücher stammen von Markus Staender, Jacob Groll, Maria Hinterkörner, Frank Weller, Andreas Quetsch, Sönke Lars Neuwöhner, Natalia Geb, Peter Dommaschk, Ralf Leuther, Martin Muser, Jens Schäfer und Max Gruber. Gedreht werden soll bis Mitte November in Wien, Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark. Zu sehen ist die 15. „Soko Donau“-Staffel voraussichtlich 2019 in ORF 1.

„Soko Donau“: Ausblick auf die 15. Staffel

Auch in der 15. Staffel muss das bewährte Team rund um Henriette Wolf (Brigitte Kren) in spannenden Fällen ermitteln: Beim Angelausflug der „Soko“-Damen verschwindet eine junge Frau spurlos am wunderschönen Wolfgangsee, ein Kind wird tödlich von einem Blumentopf getroffen, beim Geocaching wird nicht die erhoffte Beute gefunden, sondern ein ermordeter Geocacher, der Leader einer Jugendbande kommt auf geheimnisvolle Weise ums Leben, Franziska Becks (Maria Happel) Gerichtsmedizin-Vorlesung erreichen seltsame Blumengrüße, zwei Jugendliche fassen einen Selbstmordplan, der nur von der „Soko“ verhindert werden kann, ein Mordopfer hatte vor seinem Tod seit Wochen das Gefühl, jemand dringt regelmäßig in seine Wohnung ein, eine Geldwäsche-Pokerrunde gerät außer Kontrolle, es geht um späte Rache, um ein Versprechen und um zweifelhafte Pläne.

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

13 Fälle für die „Soko Kitzbühel“ und zwei Fanwanderungen

Auf dem Filmset, beim Survival Dinner und im Zuge vermeintlicher Ufo-Sichtungen – der Dienstplan der „Soko Kitzbühel“ hält auch in der 19. Staffel des ORF-Krimidauerbrenners (die 18. Saison ist derzeit übrigens immer Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen) wieder jede Menge Herausforderungen bereit. Und was eigentlich ein Grund zum Feiern wäre, wird zur großen Zerreißprobe: Denn die gefährliche Jagd nach einem Stalker hält das „Soko“-Team in der 250. Folge in Atem. Und auch privat geht es bei den Alpen-Cops wieder turbulent zu. Vor der Kamera stehen neben Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger auch diesmal wieder Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Veronika Polly. In Episodenrollen spielen u. a. Stefan Pohl, Fanny Stavjanik, Rainer Wöss, Elke Winkens, Nikolaus Paryla. Regie führen Rainer Hackstock, Martin Kinkel, Michi Riebl und Claudia Jüptner-Jonstorff. Für die Drehbücher zeichnen Ralph Werner, Hermann Schmid, Harald Haller, Alrun Fichtenbauer sowie Stefan Hafner und Thomas Weingartner verantwortlich. Gedreht wird seit Donnerstag, dem 2. Mai, und noch voraussichtlich bis Ende Oktober in Kitzbühel und Umgebung. Die 19. „Soko Kitzbühel“-Staffel soll 2020 in ORF 1 zu sehen sein.

Und auch 2019 gibt es wieder die Möglichkeit, sich auf die Spuren der „Soko Kitzbühel“ zu begeben: Die beiden Fanwanderungen mit den Stars des Serienhits finden am 14. Juli und 24. August statt.

„Soko Kitzbühel“: Ausblick auf die 19. Staffel

Nicht nur die Mordermittlungen halten das „Soko“-Team in Atem, auch privat kommen die Alpen-Cops nicht zur Ruhe: Nina (Julia Cencig) beschließt, mit ihrem Freund Patrick (Martin Niedermair) den nächsten Schritt zu wagen, bald schon bekommen die gemeinsamen Pläne aber einen harten Dämpfer. Überraschenderweise erweist sich genau Dr. Stefanie Löcker (Veronika Polly) als Stütze für Nina und zeigt sich dabei von einer ganz anderen Seite. Lukas (Jakob Seeböck) hingegen hat seine schwere Sinnkrise überstanden und entschließt sich zu einem Neustart, der ihn ordentlich auf Trab hält. Kroisleitner (Ferry Öllinger) ist stolz darauf, dass sein Sohn Tobias (Felix Kreutzer) nun endlich seinen Weg als Medizinstudent in Innsbruck gefunden hat. Dann aber reißt ein unerwartetes Ereignis die beiden auseinander, und sie werden vor die schwerste Prüfung ihres Lebens gestellt, was auch Lukas und Nina nicht unberührt lässt. Und als wären die Ermittler nicht schon genug gefordert, gilt es ja auch noch 13 neue Mordfälle aufzuklären. Dabei mischen sich die Hobbydetektive Gräfin Schönberg (Andrea L’Arronge) und Hannes Kofler (Heinz Marecek) in ihrer gewohnten Art wie immer mehr ungewollt als gewollt ein. Gemordet wird unter anderem im Fußballteam, auf einem No-Budget-Filmset, bei einem Survival-Dinner und vermeintlichen Ufo-Sichtungen. Und in der 250. Folge stellt die gefährliche Jagd nach einem Stalker das „Soko“-Team vor eine noch nie dagewesene Zerreißprobe.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

