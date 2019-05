Praxisorientiert, zukunftsfähig von der Wirtschaft geschätzt: AbsolventInnen von Fachhochschulen

Aktuelle Studie der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz belegt, FH-Studiengänge sind Erfolgsgaranten

Unsere Studierenden lernen die aktuellen Fragestellungen der Unternehmen aus erster Hand kennen. In Projektpraktika, Seminararbeiten, oder Abschlussarbeiten. Nicht selten werden unsere Studierenden direkt aus dem Lehrsaal von den Unternehmen abgeworben. Nach dem Abschluss geht es also meist nahtlos in den Job Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien

Wir stehen in regelmäßigen Austausch mit unseren Kooperationspartnern aus der Wirtschaft und sehen, wie sich unsere AbsolventInnen entwickeln und ihre Karriere voranbringen Andreas Breinbauer, Rektor der FH des BFI Wien

Es erfüllt uns schon auch mit Stolz, wenn wir rückgemeldet bekommen, in welchen Positionen unsere Absolventinnen und Absolventen tätig sind. Einige gründen auch äußerst erfolgreiche Unternehmen oder Start-ups und kehren mit ihren Erfahrungen als Lehrende zurück an die FH Andreas Breinbauer, Rektor der FH des BFI Wien

An der FH des BFI Wien, der Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance, legen wir größten Wert auf Praxisnähe. Denn gerade hier liegt eine unserer Stärken: die enge Kooperation mit Unternehmen. Das schätzen unsere Studierenden und unsere Kooperationspartner gleichermaßen Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien

Das Erfolgsrezept an der FH des BFI Wien, ist so einfach wie effektiv: Mit den richtigen Studienplänen und der Vermittlung zeitgemäßer Inhalte, innovativen Lehrmethoden, Schaffung von berufsermöglichenden Studiengängen und ausgezeichneten Lehrenden können engagierte Studierende ihr Studium erfolgreich abschließen – der Großteil tut dies in Mindeststudienzeit und oft bereits mit einem Job Angebot in der Tasche Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien

Wien (OTS) - „An der FH des BFI Wien, der Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance, legen wir größten Wert auf Praxisnähe. Denn gerade hier liegt eine unserer Stärken: die enge Kooperation mit Unternehmen. Das schätzen unsere Studierenden und unsere Kooperationspartner gleichermaßen“, sagt die Geschäftsführerin der FH, Eva Schiessl-Foggensteiner. „ Unsere Studierenden lernen die aktuellen Fragestellungen der Unternehmen aus erster Hand kennen. In Projektpraktika, Seminararbeiten, oder Abschlussarbeiten. Nicht selten werden unsere Studierenden direkt aus dem Lehrsaal von den Unternehmen abgeworben. Nach dem Abschluss geht es also meist nahtlos in den Job“ , so Schiessl-Foggensteiner weiter.

Eine von der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz in Auftrag gegebene Studie untermauert diese Erfahrung mit Zahlen: Immerhin sehen zwei Drittel der Studierenden und AbsolventInnen von Fachhochschulen bei der engen Kooperation Hochschule-Unternehmen einen klaren Vorteil gegenüber den Universitäten.

Kompetent für Arbeitsmarkt von Morgen

Dies gilt auch für den guten Ruf, den FH AbsolventInnen in der Wirtschaft genießen. „ Wir stehen in regelmäßigen Austausch mit unseren Kooperationspartnern aus der Wirtschaft und sehen, wie sich unsere AbsolventInnen entwickeln und ihre Karriere voranbringen “, so Rektor Andreas Breinbauer. „ Es erfüllt uns schon auch mit Stolz, wenn wir rückgemeldet bekommen, in welchen Positionen unsere Absolventinnen und Absolventen tätig sind. Einige gründen auch äußerst erfolgreiche Unternehmen oder Start-ups und kehren mit ihren Erfahrungen als Lehrende zurück an die FH “, ergänzt Breinbauer.

In Mindeststudienzeit zum Erfolg

„ Das Erfolgsrezept an der FH des BFI Wien, ist so einfach wie effektiv: Mit den richtigen Studienplänen und der Vermittlung zeitgemäßer Inhalte, innovativen Lehrmethoden, Schaffung von berufsermöglichenden Studiengängen und ausgezeichneten Lehrenden können engagierte Studierende ihr Studium erfolgreich abschließen – der Großteil tut dies in Mindeststudienzeit und oft bereits mit einem Job Angebot in der Tasche “, erklärt Geschäftsführerin Schiessl-Foggensteiner.

Zahlen und Fakten

Imageanalyse 2018 - durchgeführt vom IFES – Institut für empirische Sozialforschung im Auftrag der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz (FHK). Die Studie ist downloadbar auf der Homepage der FHK: www.fhk.ac.at/

Relevanz für den Arbeitsmarkt

Absolvierung des Studiums in Mindestzeit (FH: 72% vs. Uni: 24%)

hohen Praxisbezug (69% vs. 28%)

guter Ruf in der Wirtschaft (67% vs. 46%)

modern und innovativ (68% vs. 39%)

enge Kooperation mit Unternehmen (63% vs. 29%)

Vermittlung zeitgemäßer Inhalte (70% vs. 49%)

innovative Studienmodelle für berufstätige Studierende (62% vs. 34%)

tragen den Anforderungen in der Wirtschaft Rechnung (62% vs. 33%)

starke Orientierung an der Wirtschaft (48% vs. 24%)



Über die FH des BFI Wien, Hochschule für Wirtschaft, Management & Finance Die Hochschule bietet mit acht Bachelor-, sechs Masterstudiengängen – darunter ein Bachelorstudiengang und drei Masterprogramme auf Englisch ein umfassendes praxisorientiertes wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an. Lehre und angewandte, praxisorientierte Forschung sind an der Fachhochschule des BFI Wien fest miteinander verwoben. Dies spiegelt sich in der Einbindung der Studierenden in aktuelle Forschungsvorhaben und Projektpraktika wider. Dafür greift die FH auf ein starkes (inter-) nationales Netzwerk von Partnerunternehmen zu. Innovative, prämierten Lehrmethoden sowie hochkarätige Lehrende aus Wissenschaft und Praxis bilden die Basis für ein erfolgreiches Studium. Engagierte Studierende sind damit bestens auf eine erfolgreiche berufliche Karriere als Fach- und Führungskraft vorbereitet. Rund zwei Drittel der ca. 2.200 Studierenden der FH des BFI Wien absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischen Niveau. www.fh-vie.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

FH des BFI Wien

Angelika Sönnichsen

Leitung Hochschulmarketing & Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: angelika.soennichsen @ fh-vie.ac.at

Tel.: 0650/720128608